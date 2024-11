Ile Maurice: Critères de sélection, noms attendus et potentielles surprises

L'annonce de la composition du nouveau gouvernement par le président de la République, sur recommandation du Premier ministre, Navin Ramgoolam, ne serait plus qu'une question d'heures. La journée d'hier a été particulièrement mouvementée pour le nouveau Premier ministre et son équipe, qui auraient déjà finalisé la liste des ministres devant intégrer le cabinet. Selon nos informations, les personnalités concernées auraient déjà été informées de la décision du Premier ministre. Si certains choix semblent logiques, d'autres, plus inattendus, pourraient créer la surprise. La convocation du Parlement, prévue pour la prestation de serment des nouveaux élus, devrait intervenir d'ici la fin de la semaine, probablement vendredi.

Bien que la liste des ministres ait été presque prête il y a quelques jours, c'est la désignation des Junior Ministers qui semble avoir été l'étape la plus complexe du processus. Ces nouveaux ministres juniors, appelés à remplacer les anciens Parliamentary Private Secretaries, ont été choisis en fonction de leurs profils et des circonscriptions, Navin Ramgoolam voulant à tout prix s'assurer que ces nominations honorent son gouvernement. Même si les réunions se sont enchaînées depuis lundi, du côté des élus, le suspense demeurera tant que la lettre officielle ne leur parvient pas. Les 60 élus doivent accepter la réalité : tous ne seront pas nommés ministres et des choix difficiles ont été faits. Certaines figures politiques bien connues devraient voir leur rôle confirmé, tandis que d'autres feront leur apparition, apportant une vague de fraîcheur.

Il semble que le Parti travailliste obtiendra plus d'une douzaine de ministères, suivi du Mouvement militant mauricien, qui pourrait s'attendre à décrocher au moins neuf ministères clés. Les Junior Ministers compléteront cette équipe gouvernementale. Rezistans ek Alternativ devrait également obtenir un ministère, bien que des surprises soient possibles, notamment avec la possible nomination d'un autre candidat, outre Ashok Subron. De plus, les Nouveaux Démocrates auront aussi un ministère.

Ce cabinet ministériel respectera la limite constitutionnelle de 24 ministres, en dehors du Premier ministre, comme stipulé à l'article 59(2) de la Constitution de Maurice. Navin Ramgoolam envisage également de redéfinir certaines appellations ministérielles pour mieux répondre aux défis actuels du pays et insuffler un nouveau dynamisme au gouvernement. Plusieurs critères ont été pris en compte dans le processus de sélection des ministres : compétence, appartenance politique, circonscription, loyauté envers le parti, position au sein du parti et, bien sûr, l'appartenance ethnique, pour garantir un équilibre au sein du gouvernement. La représentativité féminine est également un critère important.

Enfin, le Parlement, bien qu'actuellement en congé, n'est pas au repos. Une restructuration est en cours pour remettre en place les dispositifs de l'Assemblée nationale avant la reprise des travaux parlementaires. Les galeries, tant publiques que VIP, réaménagées pendant la pandémie de Covid19 pour permettre le respect des mesures de distanciation sociale, seront remises en configuration normale. Les députés pourront désormais s'adresser à la Chambre debout, comme cela se faisait avant la crise sanitaire. Depuis la prestation de serment de Navin Ramgoolam en tant que Premier ministre, les regards sont tournés vers cette annonce décisive qui façonnera la nouvelle équipe gouvernementale.