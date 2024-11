Madagascar: « Tsenaben'ny Fizahantany » - Au moins 700 millions Ar de chiffre d'affaires enregistrés par les acteurs

La 8e édition du salon « Tsenaben'ny Fizahantany » (TBF) et la 1re édition du salon « Tsenaben'ny Asa Tanana » (TBA) auront lieu du 21 au 23 novembre 2024 au Kianjan'i Barea Mahamasina.

Ces deux événements sont organisés en simultané par l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM) et le Centre national de l'artisanat malagasy (CENAM) en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le gouvernement soutient le développement de ces deux secteurs porteurs via le projet Pôles intégrés de croissance (PIC) à travers ces salons qui deviennent un rendez-vous incontournable pour les touristes nationaux et les résidents en quête de bons plans pour leurs prochaines vacances.

En effet, les organisateurs vont promouvoir des bons plans touristiques moyennant des remises exceptionnelles tout en mettant en avant le « Vita Malagasy » et le savoir-faire des artisans dans le cadre de ces salons dédiés au tourisme et à l'artisanat. « Ce qui va contribuer au développement économique de la nation tout en créant des emplois locaux. La preuve, lors de la 7e édition du salon « Tsenaben'ny Fizahantany », les opérateurs touristiques ont pu vendre 350 packages de voyages organisés, et ce, à raison de 2 millions d'ariary le package. Ces acteurs ont ainsi enregistré au moins 700 millions d'ariary de chiffre d'affaires », a déclaré la ministre de tutelle, Viviane Dewa lors d'une conférence de presse tenue au Centell à Antanimena.

Nouvelles opportunités de marchés

Dans le cadre de ces salons, « des promoteurs proposent des voyages organisés avec un échelonnement du paiement sur une période déterminée afin d'aider les touristes nationaux ayant un pouvoir d'achat limité à accompagner leurs familles respectives pour des vacances dans les destinations régionales », a-t-elle poursuivi. Il est à noter que près de 37 stands seront occupés par les professionnels du tourisme incluant entre autres, les Tours opérateurs, plusieurs Offices régionaux du tourisme (ORT), des établissements hôteliers et de restauration, la compagnie aérienne Madagascar Airlines et des groupements professionnels du secteur, durant ces événements.

Parlant de la 1ère édition du salon « Tsenaben'ny Asa Tanana », les artisans occuperont 103 stands, où exposeront créateurs, revendeurs, et exportateurs, ainsi que les fournisseurs de matières premières, d'intrants et d'accessoires. Ce qui offrira une visibilité accrue au savoir-faire malgache dans le secteur de l'artisanat et ouvrira de nouvelles opportunités de marchés et de partenariats pour les artisans. En outre, le projet « Big South », destiné à promouvoir la destination Grand Sud, disposera d'un espace de 36 m² lors du salon. Son objectif est de développer les attraits touristiques des régions du Sud-Ouest, Ihorombe, Menabe et Anôsy, à travers une série d'activités et d'événements, a-t-on indiqué. Ce projet joue ainsi un rôle clé dans le renforcement de la visibilité du Grand Sud, tant au niveau national qu'international.

Par ailleurs, toutes les parties prenantes œuvrant dans le secteur du tourisme se sont réunies en marge de cette conférence de presse dans le but de l'élaboration de la politique nationale du tourisme. « Les grandes lignes de cette politique ont été déterminées de manière consensuelle et inclusive entre le secteur public et le secteur privé en vue de développer le tourisme », a-t-on conclu.