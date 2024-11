Congo-Brazzaville: Slam - Mwassi Moyindo en concert ce vendredi

La slameuse congolaise Mwassi Moyindo a animé une conférence de presse, le 19 novembre, au siège de Jeunesse et perspectives, au cours de laquelle elle a présenté son dernier EP intitulé « Nlaku » et a annoncé son concert prévu pour le 22 novembre à l'Institut français du Congo (IFC).

Le concert s'inscrit essentiellement dans le cadre de la promotion de l'EP «Nlaku» qui signifie « flamme » et qui marque un tournant essentiel dans la carrière de Mwassi Moyindo sur le marché professionnel du slam depuis 2021 avec son premier morceau « Zala yo ». « Le titre de cet EP symbolise la flamme qui nous a emmenés jusqu'ici. C'est la fougue, l'envie de réussir et d'avancer, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de négatif ou malgré le manque, qu'il soit à la fois financier et même logistique. On a réussi à être là aujourd'hui grâce à la flamme de l'amour que nous portons pour le slam », a détaillé Mwassi Moyindo.

Sorti en juin dernier, « Nlaku » compte six titres, à savoir « Nlaku» , « Ya ngo» , « Belle» , «Reste» , «Naza sé wa yo» et enfin «Pause» . Pour cet EP, Mwassi Moyindo a voulu dévoiler une part de sa vie, ses émotions, son regard du monde ou encore sa vision de la femme et de la place de cette dernière dans la société. C'est donc avec grand plaisir qu'elle interprétera ces titres lors de son concert du 22 novembre à l'IFC.

« "Nlaku" est sorti quelque temps après le concert que j'ai tenu à Canal Olympia. Depuis, je n'ai pas vraiment eu une autre occasion de rencontrer ce public, ces gens qui m'ont portée et emmenée jusque-là. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de les revoir, de retourner à leur rencontre. C'est pour ça que c'était important pour moi avant décembre de faire ce concert », a confié Mwassi Moyindo.

Outre les titres figurant dans l'EP "Nlaku", quelques anciens singles de la slameuse seront également au programme. S'agissant des invités de cet événement, Mwassi Moyindo a préféré garder le suspense et invite, de ce fait, le public à répondre nombreux à son invitation. En effet, a souligné l'artiste, « ce concert sera un mélange de chant, de danse, riche en couleurs, avec des invités surprises pour célébrer ensemble. J'aime beaucoup la fête, les sonorités. Je ne sais pas danser, mais j'aime beaucoup la danse. Donc, ce sera vraiment du spectacle ».

Sollicitée également dans d'autres villes du pays, Mwassi Moyindo a fait savoir que la volonté y est mais que les moyens financiers et les sponsors manquent à l'appel pour des prestations à Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Oyo ou Owando. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel aux tourneurs afin de concrétiser ce project car jusqu'à présent c'est en autoproduction ou en coproduction que l'artiste vit sa carrière. Notons qu'après l'IFC, l'artiste prévoit une tournée internationale afin de promouvoir son EP « Nlaku » hors des frontières du Congo.