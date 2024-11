Bénin: Le pays veut mobiliser des financements innovants pour sa transition climatique

Lors de la COP29, le gouvernement béninois, en collaboration avec des institutions financières internationales et des partenaires au développement, a présenté une vision ambitieuse pour l'action climatique, rapporte la Banque mondiale.

"En tirant parti de notre expérience sur les marchés de capitaux internationaux, comme notre cadre d'obligations ODD 2021, nous visons à catalyser l'investissement privé pour stimuler l'action en faveur du climat. En exploitant des financements innovants, nous matérialisons nos ambitions en résultats concrets, en faisant progresser à la fois l'adaptation et l'atténuation. C'est un engagement pour un avenir durable et résilient qui résonnera au-delà des frontières du Bénin (pour le plus grand bénéfice de notre planète)", a déclaré le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances du Bénin, Romuald Wadagni.

Mécanisme de monétisation du carbone avec des instruments de crédit améliorés

Le gouvernement du Bénin met en oeuvre une stratégie de monétisation du carbone soutenue par 2,5 millions de crédits carbone issus de projets énergétiques et d'agriculture régénérative, gérés par l'Autorité nationale d'enregistrement du carbone, et prévoit d'étendre ces initiatives en collaboration avec la Banque mondiale par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire SCALE afin de renforcer les activités basées sur la nature.

L'Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) soutient cet effort via son Fonds de transaction carbone (CTF) et la création par le Bénin, d'une nouvelle Unité de financement du climat (UFC). Le but est de faciliter le financement international du climat dans le cadre de l'Accord de Paris, avec l'aide du Luxembourg, selon la Banque mondiale.

Un plan structuré pour mobiliser les financements climatiques pour un avenir durable et résilient

Le plan inclut un mécanisme de monétisation du carbone, des instruments de crédit améliorés, une matrice de politiques communes et un financement innovant, visant à débloquer des financements climatiques et à catalyser un changement concret, indique le Fonds monétaire international (FMI).

Le plan doit mobiliser à la fois les secteurs public et privé pour répondre aux priorités d'adaptation et d'atténuation climatiques du Bénin, tout en soutenant les Objectifs de Développement Durable (ODD) et les Contributions Déterminées au Niveau National (CDN), tout en préservant la soutenabilité de la dette.

Le Bénin a déjà une solide expérience en matière de politiques et de financement climatique dans la région, avec un soutien financier de 1,4 milliard de dollars de la Banque mondiale et 200 millions de dollars supplémentaires du Fonds de Résilience et de Durabilité (RSF) approuvé par le FMI en 2023.

Ce soutien, accompagné d'une garantie de 195 millions d'euros de la Banque africaine de développement (BAD), prépare le Bénin à un avenir sobre en carbone et résilient au climat.

Vers une plateforme nationale de financement climatique

Pour rappel, lors du Climate Finance Roundtable de juillet 2024 à Cotonou, le Bénin et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement à soutenir la création d'une plateforme nationale de financement climatique, visant à combler un déficit de financement de 10 milliards de dollars d'ici 2030.

Parmi les initiatives clés, le Bénin met en œuvre une stratégie de monétisation du carbone, soutenue par 2,5 millions de crédits carbone issus de projets énergétiques et agricoles régénératifs. Il collabore également avec la Banque mondiale et le Luxembourg pour développer une Unité de Financement Climatique, facilitant l'accès au financement international sous l'Accord de Paris.

Le pays bénéficie aussi d'un soutien à travers une matrice de politiques communes, visant à coordonner l'aide budgétaire pour renforcer le financement climatique, avec des engagements de 30 millions d'euros du Fonds OPEC en 2025. En parallèle, le Bénin attire des investissements privés grâce à des garanties de la Banque mondiale et des initiatives de marchés verts avec l'Union Européenne.

Enfin, une fenêtre unique de financement climatique est en cours de mise en place pour faciliter les prêts aux banques locales et aux institutions de microfinance, avec le soutien de la Banque mondiale et du GGGI, afin de favoriser les investissements à long terme dans les PME du Bénin et soutenir la transition verte du pays.