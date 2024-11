Afrique: Bénin OK, Guinée K.O, voici les 24 pays qualifiés pour la CAN 2025

La Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont pris ce mardi 19 novembre les derniers billets pour compléter la liste des 24 pays qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc. Le Ghana et la Guinée sont restés à quai au moment où le Gabon revient en compagnie des Comores.

Les éliminatoires de la CAN les plus rapides de l'histoire ont pris fin ce mardi 19 novembre après leur lancement le 4 septembre dernier. Six journées menées tambour battant qui n'ont pas changé profondément la face du football africain des nations depuis la fraîche dernière CAN. De la Côte d'Ivoire 2024 au Maroc 2025, sept pays ont été laissés sur le bord de la route (Cap-Vert, Gambie, Namibie, Ghana, Guinée, Mauritanie et Guinée-Bissau).

Il y a peu de saignée chez les gros, car les dix premiers du dernier classement Fifa seront présents au Maroc. Certains ont déjà montré les crocs ; les hôtes marocains en premiers avec une attaque de feu : 26 buts en six journées.... Loin devant l'Algérie, 16 réalisations. Les Lions de l'Atlas sont les seuls à avoir réussi le carton plein avec six victoires en six journées.

Le Mali, lui, a fait valoir sa solidité défensive avec un seul but encaissé alors que le Cameroun, malgré ses soucis en coulisses, a bouclé les éliminatoires sans la moindre défaite.

Les Comores, un retour rafraîchissant

Chez les historiques, il manquera d'abord le Ghana, géant aux pieds d'argile depuis trop longtemps, qui a fini par s'effondrer avec une humiliante campagne sans victoire en six matchs. Ensuite, la Guinée a payé son faux départ (deux défaites lors des deux premières journées) et a vu la qualification lui passer sous le nez avec sa défaite face à la Tanzanie.

Beau quart de finaliste en 2024, éliminé aux tirs au but, le Cap-Vert a perdu de sa superbe en moins d'un an et voit sa place récupérée par le Botswana au nez et à la barbe de la Mauritanie qui ne connaîtra pas une quatrième CAN de suite. La Guinée-Bissau non plus ne verra pas le Maroc après quatre Coupes d'Afrique de suite au derby lusophone perdu face au Mozambique ce mardi (1-2).

Au rayon des retours, celui du Gabon est une bonne nouvelle, même si les Panthères n'ont pas été flamboyantes en qualification avec deux gros revers face au Maroc (1-4 ; 1-5). Le retour le plus rafraichissant est certainement celui des Comores dont le parcours en 2021 reste encore vivace. L'équipe a un nouveau sélectionneur et semble avoir bien grandi comme le suggère un parcours sans défaite et une place de leader du groupe A devant la Tunisie.

Liste des 24 pays qualifiés pour la CAN 2025 : Maroc (pays organisateur), Côte d'Ivoire (tenante du titre), Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Sénégal, Angola, RD Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gabon, Afrique du Sud, Ouganda, Tunisie, Nigeria, Mali, Zambie, Zimbabwe, Comores, Bénin, Soudan, Tanzanie, Botswana, Mozambique.