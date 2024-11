Congo-Brazzaville: Evocation - Les élèves du lycée Savorgnan-de-Brazza découvrent la vie et l'œuvre du fondateur de Brazzaville

Les élèves du lycée Savorgnan-de-Brazza, situé à Bacongo, le deuxième arrondissement de la ville capitale, ont suivi l'enseignement dispensé avec brio par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, sur la vie et l'oeuvre du fondateur de Brazzaville.

Dans un amphithéâtre du lycée Savorgnan-de-Brazza archicomble, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, accueillie dans une liesse totale, a dispensé comme elle sait le faire depuis dix-huit ans un cours magistral sur la vie et l'oeuvre de Pierre Savorgnan de Brazza, dont l'établissement porte son nom.

Inauguré en 1951, ce lycée de 73 ans et d'une superficie de quinze hectares est très riche en événements. Ancienne élève de cet établissement, Bélinda Ayessa a non seulement fait découvrir la vie et l'oeuvre du fondateur de Brazzaville, mais aussi permis aux élèves de suivre la projection d'un film documentaire sur les origines du Congo jusqu'à aujourd'hui. Le tout a été enrichi par une causerie-débat avec ces élèves. Le but étant de leur permettre d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire du Congo.

La directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a profité de l'occasion pour expliquer aux jeunes le pourquoi de l'implantation de ce haut lieu d'histoire du pays tout en remerciant le premier citoyen qui a pensé à son érection. « L'érection de ce mémorial est à mettre à l'actif d'un homme, de notre président, Denis Sassou N'Guesso. Je pense que la postérité lui sera redevable, reconnaissante. Aujourd'hui on ne comprend pas toujours, mais avec le temps on réalisera l'importance des actions posées par des grands hommes qui marquent l'histoire », a déclaré Bélinda Ayessa,

L'historique sur la vie et l'oeuvre de l'explorateur de Brazzaville a été faite en présence des proviseurs A et B du lycée Savorgnan-de-Brazza, qui ont tous deux loué l'initiative de la directrice générale du mémorial. Pour Germain Kombo Ngala, proviseur du lycée Savorgnan-de-Brazza A, il faut toujours pérenniser la connaissance scientifique. « Notre souhait le plus ardent serait de revoir régulièrement ici, madame la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza », a-t-il laissé entendre.

Le proviseur du lycée Savorgnan-de-Brazza B, Gildas Mouegni Kipoutou, a quant à lui mis un accent sur l'enthousiasme des élèves. « Mme Bélinda Ayessa est avant tout une ancienne élève du lycée Savorgnan-de-Brazza. Les enfants, vous l'avez senti, ont été très enthousiastes », a-t-il dit.

Avant de quitter le lycée Savorgnan-de-Brazza le cœur joyeux, Bélinda Ayessa a planté un baobab baptisé "Baobab 81" dans la cour du lycée avec les élèves. Après quoi, elle a remis aux deux proviseurs de ce lycée les effigies du président de la République pour leurs bureaux respectifs.