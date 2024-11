Congo-Brazzaville: Religion - De nouvelles instances dirigeantes pour la Fédération des églises protestantes du Congo

Les membres du nouveau bureau exécutif national, de la commission de contrôle et de vérification ainsi que les coordonnateurs départementaux de la Fédération des églises protestantes du Congo (Fépco) ont été présentés, le 19 novembre, à Brazzaville lors du culte de clôture du 3e synode, couplé à la célébration du 507e anniversaire de la réforme protestante.

Créée il y a sept ans, la Fépco regroupe dix églises protestantes. Au terme du synode (assemblée générale), les 45 délégués présents ont élu un bureau exécutif national de six membres, présidé par le pasteur Georges Ngoka de l'Eglise des disciples du Christ au Congo (EDCC). Il succède à ce poste au révérend Pierre Mavoungou de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Congo. Les participants ont également mis en place une commission de contrôle et de vérification de trois membres, dirigée par le pasteur Alphonse Menga Toko Dodo. Ils ont, par ailleurs, désigné cinq coordonnateurs des départements.

Placé sur le thème « Marchons et avançons ensemble », le 3e synode de la Fépco a été un moment d'interpellation des délégués à être unis afin de marcher et d'avancer d'un même pas, et du relèvement de ce groupement qui exige que l'on se mette d'accord sur ce que ses membres doivent faire ensemble ainsi que de l'utilité d'une entente.

Elu pour un mandat de deux ans, le pasteur Georges Ngoka a lui aussi demandé aux protestants du Congo de se rassembler dans l'unité et la diversité qui caractérisent cette congrégation afin de répondre des fidèles et la nation. « Nous sommes appelés à aller de l'avant, à faire progresser la cause du protestantisme au Congo et aussi dans le monde. Nous avons un programme d'activités dont la décentralisation de la fédération dans les départements. Il y aura beaucoup plus de visibilité pour l'avancement de la cause du protestantisme au Congo et dans le monde », a-t-il promis.

Notons que le mandat à la Fépco est de deux ans renouvelable. Le premier avait été confié à l'Eglise évangélique du Congo qui a, par la suite, passé le témoin à l'Alliance chrétienne et missionnaire du Congo. A l'issue du mandat de l'EDCC qui gère actuellement la fédération, le tour reviendra à l'Armée du salut.

« Nous sommes une grande famille des protestants du Congo, à l'instar de notre pays, nous sommes appelés à fédérer nos forces et nos énergies pour que nous partions ensemble. Notre destination finale est de rendre gloire à Dieu ; satisfaire les besoins des fidèles protestants ; contribuer au développement de notre pays et du monde », a conclu le nouveau président de la Fépco, qui sera suppléé par le colonel Jean Laurore Clenat en sa qualité de vice-président.