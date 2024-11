Congo-Brazzaville: Feuilleton Fécofoot - Etoile du Congo se dit préoccupée

L'Association sportive Etoile du Congo (Asec) a publié, le 13 novembre, une déclaration dans laquelle elle « lance un appel à un sursaut national et citoyen afin que les différents protagonistes privilégient la voie du dialogue et de l'entente dans un souci bien compris du salut de notre football au demeurant déjà très malade ».

L'Asec est profondément préoccupée par la situation confuse qui règne au niveau de l'organe faîtier du football congolais. Selon le club, le bicéphalisme au niveau de la Fédération congolaise de football compromet la reprise normale des activités footballistiques au pays.

Dans le souci de contribuer à l'apaisement, elle saisit les directions des différents clubs pour s'associer à elle afin de parvenir le plus tôt possible à un dénouement heureux et profitable à tous. « Nous ne pouvons nous payer le risque de faire courir le danger d'une suspension au Congo, au motif d'embrouilles personnalisées et controversées teintées d'égoïsmes », a-t-elle écrit.

L'association sportive Etoile du Congo réaffirme son engagement à œuvrer dans le cadre du respect des textes et de leur interprétation conforme à l'esprit et la lettre de la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association.

Ce club de football interpelle les différents acteurs sur le fait que l'année 2024 est déclarée celle de la jeunesse, et que celle-ci ne peut pas être privée de football, essence même de la définition de la jeunesse.

L'Asec demande, par ailleurs, à tous de faire appliquer les articles 3 et 37 de la loi du Code de sport. Elle se dit « ouverte à tout dialogue et tout type d'arrangement qui permettrait une issue heureuse à cette confusion ».