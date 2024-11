« Certains parents ont été tués alors qu'ils tentaient de protéger leurs filles du viol », a déclaré Sara*, conseillère dans l'État d'Al Jazirah, dans l'est du Soudan, et l'une des nombreuses personnes travaillant dans le secteur de la santé qui ont relaté des récits choquants de violences sexuelles au cours des dernières semaines.

Depuis le 20 octobre, l'escalade du conflit dans l'État d'Al Jazirah a entraîné la mort de plus de 100 personnes, dont des professionnels de la santé, et a contraint plus de 135.000 personnes à fuir leur domicile pour trouver refuge dans les États voisins.

Avec au moins six établissements de santé attaqués, même les services essentiels ont été gravement perturbés et les patients sont transférés vers d'autres centres de santé, bien que seul un sur quatre soit actuellement opérationnel à Al Jazirah.

Les rapports du ministère de la santé de l'État indiquent que de graves violations des droits de l'homme ont été commises au cours des attaques, des femmes et des filles âgées de 6 à 60 ans ayant été victimes de viols et d'agressions sexuelles.

Des femmes se jettent dans la rivière pour éviter d'être abusées par des hommes armés

« Dans certains camps, on ne voit pas de jeunes femmes », a expliqué un agent de santé à l'UNFPA, l'Agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive.

« Certaines filles qui sont arrivées à Gedaref ont dit que leurs amies avaient été abandonnées ».

Les conseillers soutenus par l'UNFPA à Gedaref s'occupent des femmes et des filles dans les refuges qui ont récemment fui Al Jazirah. Certains ont rapporté avoir vu des femmes se jeter dans la rivière pour éviter d'être abusées par des hommes armés ; dans un camp de déplacés à Kassala, d'autres ont fait part des douloureux avertissements de leur famille avant leur départ : « Si nous voyons des combattants armés venir au village et tenter de vous violer, nous vous tuerons pour vous protéger avant que cela n'arrive ».

La stigmatisation des violences sexuelles

Les victimes de violences sexuelles s'enfuient et se cachent parce que leur famille menace de mettre fin à leur vie pour laver le déshonneur

La stigmatisation des victimes de viols - et de leurs proches - est telle que nombre d'entre elles se tournent vers des mesures dévastatrices pour y faire face.

« Les victimes de violences sexuelles s'enfuient et se cachent parce que leur famille menace de mettre fin à leur vie pour laver le déshonneur », explique une conseillère de Gedaraef, qui ne souhaite pas être nommé pour des raisons de sécurité.

Un certain nombre de filles ont déclaré que leurs frères, pères et oncles leur avaient fourni des couteaux et leur avaient demandé de « mettre fin à leurs jours si elles étaient menacées de viol ».

« Nous ne pouvons pas accéder à la plupart [des survivantes] parce que, premièrement, elles nient la réalité ou ont peur d'être accusées ou prises pour cible », poursuit la conseillère. « Deuxièmement, elles craignent de perdre la vie si elles révèlent ce qu'elles ont vécu ».

Des vies déracinées et bouleversées

L'Agence onusienne a également entendu des rapports alarmants de pillages, de menaces et d'attaques généralisées sur les maisons, provoquant des déplacements massifs et soudains.

La famille d'Aliya* a été attaquée à Al Jazirah, ce qui l'a obligée à fuir à pied. « Ils nous ont tout pris, nous sommes partis sans rien. Ils nous ont battus comme des chiens ».

Leur voyage n'en a pas été moins ardu et dangereux.

« Nous avons marché pendant sept jours sous le soleil, sans rien manger. Certaines femmes sont mortes en chemin - il n'y avait pas d'eau à boire, elles sont mortes de soif ».

Comme d'innombrables autres femmes prises dans cette spirale de violence, Aliya est aujourd'hui la seule à s'occuper et à subvenir aux besoins de sa famille déracinée.

« Nos hommes sont restés au village. Je ne sais pas où est mon mari... Ils l'ont peut-être tué. Je jure que je ne sais pas ce qu'il est devenu », a-t-elle déclaré. « J'ai six enfants. Nous avons besoin de vêtements, de chaussures, de nourriture, de savon - nous n'avons rien ».

Mariam*, s'est enfuie à Kassala après que son mari a été tué.

« Ils sont venus chez nous, nous ont menacés et ont essayé de prendre mes filles. Je leur ai dit que mes filles étaient mariées. Ils ont ensuite exigé de l'or et de l'argent, mais je leur ai dit que je n'en avais pas. Ils nous ont alors emmenées, ma fille aînée et moi, et nous ont battues.

« L'une de mes filles est immunodéprimée et je crains qu'elle ne meure de malnutrition », poursuit-elle. « J'utilise mes propres vêtements pour couvrir mon nouveau-né, qui n'a que quatre mois ».

Une réponse mobile, mais le financement manque

Depuis l'escalade de la violence à Al Jazirah, l'UNFPA a fourni plus de 1.200 consultations sur la santé sexuelle et reproductive par le biais de cinq équipes sanitaires mobiles déployées dans l'État de Gedaref, avec le financement des gouvernements du Canada, de la République de Corée, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Il est prévu d'envoyer une équipe de santé supplémentaire à Al Butana, ainsi qu'une unité mobile de santé et de soutien psychosocial à l'hôpital d'Elfao, que l'UNFPA a équipé de matériel clinique post-viol.

Les hôpitaux de New Halfa et de Khashm El Girba à Kassala ont également reçu ces kits essentiels.

L'UNFPA soutient actuellement 49 espaces de sécurité pour les femmes et les filles à travers le Soudan, fournissant des services essentiels de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre. Mais avec l'escalade de la violence et l'insécurité croissante, il faut faire beaucoup plus pour garantir un accès sûr et rapide à un soutien vital pour toutes les femmes et les filles qui en ont un besoin urgent.