Congo-Brazzaville: Finances publiques - De meilleurs contrôles attendus de la Cour des comptes

Le Congo est soumis aux normes communautaires en matière de gestion des finances publiques, dont la Cour des comptes joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence. Des échanges entre les institutions supérieures de contrôle permettront notamment à la Cour des comptes et de discipline budgétaire du Congo d'améliorer ses pratiques et être plus performante.

En mission à Brazzaville, une délégation de la Cour des comptes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), conduite par la première présidente, Rosario Mbasogo Kung Nguidang, a échangé, le 19 novembre, avec les dirigeants de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. La veille, la délégation de Rosario Mbasogo Kung Nguidang s'est entretenue avec la ministre chargée de l'Intégration, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, puis avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga, avant un tête-à-tête avec le représentant résident de la Cémac au Congo, Dr Stève Akéra Itoua.

L'objectif de cette mission circulaire, selon Rosario Mbasogo Kung Nguidang, est de faire connaître l'institution communautaire et sensibiliser les autorités congolaises aux prochaines assises des premiers responsables des cours des comptes de la Cémac. Il s'agit aussi de fixer un cadre de partenariat avec les institutions supérieures de contrôle de la sous-région, en échangeant sur les principaux défis auxquels les cours des comptes sont confrontées, d'évaluer le niveau d'exécution des décisions prises par ces institutions et les modalités d'organisation des rencontres.

« Nous avons eu un échange technique avec l'équipe de la Cour des comptes et de discipline budgétaire du Congo. Nous avons informé la Cour des comptes et de discipline budgétaire des possibilités de résolutions de certains problèmes que rencontrent souvent les institutions de la sous-région.

Nous avons proposé la mise en place des synergies d'échanges entre les cours des comptes de la sous-région, l'élaboration des normes harmonisées et aussi aider les institutions de contrôle de mettre en exécution les résolutions prises dans le contexte communautaire. Il s'agit de permettre aux cours des comptes de la Cémac d'être plus performantes et d'impulser les bonnes pratiques liées à la gestion des finances publiques », a indiqué Rosario Mbasogo Kung Nguidang.

Née des cendres de la Chambre des comptes de la Cour de justice de la Cémac, la Cour des comptes communautaire promeut la bonne gouvernance des ressources financières au sein de la sous-région. Dans un contexte de réforme du budget-programme, l'institution va être plus présente sur le devant de la scène. La ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, a salué la démarche engagée par la première présidente de la Cour des comptes de la Cémac pour impulser la culture de la bonne gouvernance.

« Nous avons reçu la délégation avec un grand plaisir. Nous devrions encourager une telle initiative. En allant vers cette réforme de budget-programme, nous voulons changer le paradigme des finances publiques, avec une gestion axée sur les résultats. Cette réforme nécessite le renforcement de contrôle et la Cour des comptes a un rôle à jouer pour améliorer la gouvernance des finances publiques », a-t-elle déclaré.