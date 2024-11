Madagascar: Impact socio-économique/Ecologique - Une « Recette vieille de 85 ans à la source'

Établi à Madagascar depuis 2019, Kentucky Fried Chicken ou KFC Madagascar, une franchise locale du spécialiste du poulet frit et pané, a observé une croissance et un impact local évidents. Il triple ses effectifs en cinq années d'existence et génère des emplois indirects avec des fournisseurs locaux. Parmi ces derniers, un paysan d'Ampefy qui fournit des salades et des tomates par exemple. De plus, grâce à son accompagnement, ces fournisseurs sont mis aux normes, tel que l'exige le franchiseur.

Par ailleurs, un deuxième restaurant sis à Akoor Digue est venu s'ajouter au KFC Ambodivona, en 2020, juste avant que la pandémie de Covid-19 ne sévisse. Malgré les défis majeurs de cette époque, l'ensemble des emplois de ces deux restaurants ont été maintenus.

En marge de sa principale activité, cette entreprise lutte activement contre le gaspillage alimentaire. Les repas comestibles mais qui ne peuvent plus se prêter à la vente sont offerts à deux centres qui prennent en charge des enfants en situation de vulnérabilité de la capitale. Ainsi, 5 000 repas sont offerts à ces enfants chaque année.

Outre cela, toutes les huiles alimentaires usagées sont recyclées en savons éco-responsables, grâce à son partenariat avec l'entreprise sociale Green N Kool. Depuis cette initiative, 10 000 savons sont offerts à des centres pour orphelins et enfants défavorisés chaque année.

Et dire que l'impact que cette entreprise fait rejaillir sur tous ceux qui interagissent avec elle provient d'une recette secrète vieille de 85 ans. En effet, KFC est devenu célèbre grâce à la fameuse recette de poulet aux 11 herbes développée en 1939 par le colonel Sanders. Elle est utilisée actuellement dans plus de 150 pays, dont Madagascar depuis 5 années. Ces cinq années d'existence ont été célébrées en toute convivialité hier, entre collègues, avec la presse et le groupe Eclosia.