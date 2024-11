Madagascar: Électrification rurale - Renforcement du partenariat public-privé pour relever le défi

L'accès à l'électricité en milieu rural à Madagascar constitue un enjeu majeur pour le développement socio-économique. Plusieurs partenaires se sont concertés, la semaine dernière, pour améliorer cet accès en misant sur les énergies renouvelables.

La 11e édition de la Plateforme d'échange public-privé (PEPP), organisée par l'Agence de développement de l'électrification rurale (ADER), avec le soutien de la coopération allemande (GIZ) s'est tenue le 15 novembre dernier à l'amphi du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) à Ampandrianomby. Cette rencontre a rassemblé divers acteurs pour consolider les bases du partenariat public-privé (PPP) en faveur d'un accès élargi à l'électricité.

Au cœur de cette rencontre de la PEPP se trouvait le renforcement du Partenariat Public-Privé (3P), un mécanisme essentiel pour accélérer l'accès à l'électricité en milieu rural. Conscients de l'importance de ce partenariat, le secteur public - représenté par le MEH et l'ADER - et le secteur privé, regroupant les opérateurs de l'électrification rurale, partagent une vision commune : promouvoir les énergies renouvelables et accroître l'accès à l'électricité pour 70 % de la population d'ici 2030, conformément à l'objectif fixé par le gouvernement malgache.

Acteurs clés

La réunion a été marquée par la présence de nombreux acteurs privés impliqués dans la promotion des énergies renouvelables à Madagascar. Parmi eux figuraient la MAREA (Madagascar Renewable Energy Association), l'Association des opérateurs privés en électrification de Madagascar (AOPEM), ainsi que des entreprises telles que ANKA, Greenpower, Africa Green Tech, Welight, NANOE, et BETC Nanala. Ces opérateurs jouent un rôle central dans la mise en oeuvre des projets d'électrification en zones rurales, en apportant des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales. Des représentants du ministère de l'Économie et des Finances (MEF) étaient également au rendez-vous, témoignant de l'engagement des institutions étatiques à soutenir et encadrer les initiatives visant à élargir l'accès à l'énergie dans le cadre d'un partenariat inclusif et durable.

Dialogue

La réunion a été dirigée par le Directeur général du MEH, Sambatra Ramiandrasoa, avec le directeur de la Planification et du suivi-évaluation de l'ADER, Heritiana Razafindrakoto. Les échanges ont mis en lumière la volonté commune des parties prenantes de travailler main dans la main pour relever les défis liés à l'électrification rurale, en mutualisant les efforts et en assurant une coordination efficace entre le secteur public et privé. Bref, l'électrification rurale grâce aux énergies renouvelables est plus qu'une priorité nationale. Elle est considérée comme un levier de développement durable pour Madagascar. Le renforcement du partenariat public-privé, illustré par cette 11e édition de la PEPP, marque une étape décisive dans la réalisation de cet objectif ambitieux.