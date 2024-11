Madagascar: Transports aériens - La Journée mondiale du passager célébrée à Ivato

L'aéroport international d'Antananarivo, géré par Ravinala Airports, a célébré la Journée mondiale du passager le 15 novembre dernier. Sous le parrainage du ministère des Transports et de la Météorologie et du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, la journée a fait l'objet d'une exposition intitulée Guide du passager : circuit départ - arrivée, dans le hall du terminal international de l'aéroport d'Antananarivo.

Une occasion de mettre en lumière les différentes entités aéroportuaires qui interagissent directement avec les passagers et qui a permis au public de comprendre le process à l'aéroport et leurs droits au départ ou à l'arrivée à Madagascar, et surtout, de différencier les fonctions des personnes travaillant à l'aéroport via leur tenue de travail.

Des représentants des entités en lien direct avec le parcours des passagers ont eu l'occasion de présenter leur rôle spécifique. Cette exposition a, en tout cas, aidé les visiteurs à mieux comprendre les missions de chaque acteur, du parking à l'embarquement, ou de l'arrivée à la sortie de l'aéroport tout en prenant connaissance de leurs droits en tant que passagers.