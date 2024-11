Madagascar: Les Barea touchent le fond, en quête d'un nouveau coach

La défaite des Barea face aux Coelacanthes comoriens (0-1) lundi soir à Al Hoceima, au Maroc, marque la fin d'une campagne de qualification pour la CAN 2025. Un bilan médiocre, qui restera dans les mémoires. Le prochain rendez-vous prévu en mars avec la reprise des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Ce revers, survenu lors d'un derby de l'Océan Indien, scelle le destin des Malgaches, derniers de leur groupe avec seulement deux points au compteur et aucune victoire en six matchs. La rencontre de ce lundi a vu les Comoriens prendre l'avantage dès la reprise, grâce à un but controversé de Yacine Bourhane à la 47e minute. Bien que les Barea aient montré un visage un peu plus séduisant en seconde période, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions, poursuivant ainsi une série de performances décevantes dans cette phase de qualification.

Le groupe, qui semblait à leur portée sur le papier, se solde donc par une élimination prématurée, avec un bilan qui fait tache : aucun succès, deux nuls et quatre défaites. Cette défaite face aux Comoriens est d'autant plus symbolique, puisqu'elle constitue la première dans l'histoire des confrontations entre les deux nations, un coup dur pour les supporters malgaches. En parallèle, les Comores continuent de surprendre et terminent la phase de qualification en tête de leur groupe avec 12 points, devant la Tunisie (10 points) et la Gambie (8 points).

Sous pression

La déception est d'autant plus grande que la situation s'ajoute à la démission de l'ancien sélectionneur Romuald « Rôrô » Rakotondrabe. Avec cette élimination en poche, les regards se tournent désormais vers la Fédération malgache de football (FMF), qui doit réagir rapidement pour trouver un successeur à Roro Rakotondrabe. Face à cette situation, la FMF a annoncé qu'un appel d'offres international sera lancé pour désigner le futur entraîneur des Barea. Une décision cruciale, car l'équipe malgache se prépare à une nouvelle échéance importante : les qualifications pour la Coupe du monde 2026. En mars 2025, Madagascar devra affronter la Centrafrique et le Ghana dans une campagne où la pression sera encore plus grande.

La tâche s'annonce complexe pour la FMF, qui devra non seulement trouver un technicien compétent et expérimenté, mais aussi réussir à redonner à l'équipe malgache une dynamique positive. Après des années de hauts et de bas, la sélection malgache reste à la croisée des chemins, et la recherche d'un nouvel entraîneur s'inscrit dans un projet de reconstruction à la fois à court et à long terme. Avec des matchs cruciaux pour la qualification à la Coupe du monde 2026, la Fédération malgache de football a peu de temps pour réagir.