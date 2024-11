Madagascar: Oncologie pédiatrique/CHU JRA - Don de médicaments pour la chimiothérapie

Fidèles à leur mission de servir, les Lions et Leos des clubs de Tana du District 417, accompagnés par le Gouverneur CMJP Mebobaly Fidahoussen Safy, ont une fois de plus, démontré leur engagement à laisser une empreinte positive dans la société.

En effet, 42 enfants hospitalisés en oncologie pédiatrique du CHU JRA ont bénéficié d'un soutien essentiel grâce à une initiative humanitaire d'envergure. Le don de médicaments pour la chimiothérapie, accompagné de paniers garnis composés de céréales, lait et biscuits, ont donné une lueur d'espoir et un réconfort précieux à ces jeunes patients et leurs familles. Le Gouverneur du District 417, CMJP Mebobaly Fidahoussen Safy, a rappelé le mot d'ordre de son mandat 2024-2025 : « Ensemble, pour un avenir prospère ».

Ce slogan reflète l'essence même de l'engagement des Lions et Leos : œuvrer main dans la main pour le bien-être collectif à travers des initiatives axées sur la santé, l'autosuffisance alimentaire et la préservation de l'environnement. Depuis plus d'un siècle, le Lions Club International oeuvre avec dévouement pour répondre aux besoins des communautés locales et mondiales. Avec plus de 49 000 clubs et 1,4 million de membres répartis dans presque tous les pays, l'organisation impacte positivement des millions de vies chaque année.