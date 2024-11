Congo-Brazzaville: Commémoration - La fédération PCT-Europe se souvient d'Ambroise Edouard Noumazalay

La fédération du Parti congolais du travail (PCT) Europe a commémoré, le 17 novembre, le 17e anniversaire de la disparition de l'ancien secrétaire général du parti au pouvoir, Ambroise Edouard Noumazalay.

Comme il y a deux ans, les militants et sympathisants du PCT en Europe ont salué la mémoire d'un homme qui a marqué de manière « indélébile l'histoire politique congolaise, un homme d'engagement, de vision et de détermination, Ambroise Edouard Noumazalay ».

« En effet, il y a 17 années, notre pays perdait un leader de grande envergure, un homme qui a dédié sa vie à la construction d'une nation plus juste et plus solidaire. Son départ a laissé un vide immense, mais son héritage politique, lui, demeure vivant dans nos cœurs et dans nos actions », a souligné le président fédéral du PCT-Europe, Guy Anatole Elenga.

Selon lui, sous la direction d'Ambroise Edouard Noumazalay en qualité de secrétaire général, le PCT a su faire face aux défis de son époque, défendre les idéaux de justice sociale, d'égalité et d'émancipation. « Le camarade Ambroise Edouard Noumazalay a œuvré sans relâche pour garantir l'unité de notre parti et la consolidation de nos acquis. Au-delà de la compétence politique, c'est la personne qu'il était qui marque les esprits : un homme de principes, de convictions, mais aussi d'écoute et de dialogue », a-t-il poursuivi, précisant que son esprit de solidarité, sa capacité à rassembler et son intégrité morale font partie des valeurs qu'il a laissées en héritage.

La fédération PCT-Europe a, par ailleurs, renouvelé son engagement à poursuivre l'œuvre de l'ancien secrétaire général du parti en restant fidèle aux principes de justice sociale et de progrès autour de l'unité, de la cohésion et de la discipline au sein de cette instance. « Que l'exemple du camarade Ambroise Edouard Noumazalay nous guide et nous inspire dans les défis que nous devons relever. Que sa mémoire soit honorée à travers nos actions et notre engagement au quotidien », a souhaité Guy Anatole Elenga.

Né en 1933, Ambroise Édouard Noumazalay est décédé le 17 novembre 2007 à Paris, en France, à 74 ans. Il a dirigé le PCT de 2002 à 2007.