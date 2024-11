Cameroun: L'UE s'engage à hauteur de 60 milliards FCFA pour des infrastructures

Dans le cadre de la deuxième phase du Programme indicatif multi annuel (PIM) 2025-2027, l'Union européenne (UE) va mobiliser 91 millions d'euros (60 milliards de FCFA) pour financer des projets d'infrastructures au Cameroun.

L'annonce a été faite lors de la troisième session du Dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-UE. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays, tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale.

Parmi les initiatives bénéficiaires de ces fonds, il y a la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, l'extension du réseau ferroviaire vers le Tchad, la voie de contournement de Yaoundé visant à désengorger la capitale, ainsi que le projet hydroélectrique de Kikot, destiné à renforcer l'offre énergétique nationale.

« Ces engagements forts de l'Union européenne, sous forme de dons et d'appuis budgétaires, visent à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun », indique le ministère de l'Économie. L'UE finance des projets phares du Cameroun, notamment le barrage hydroélectrique de Nachtigal (Centre), d'une capacité de 420 MW.

Soutenu par l'UE, ce projet permettra de fournir 30 % de l'électricité du réseau interconnecté Sud du Cameroun et jouera un rôle clé dans la stimulation de la croissance industrielle du pays. L'autre projet est la construction du pont sur le Logone, reliant la ville camerounaise Yagoua à la ville tchadienne de Bongor. Ce pont offrira un troisième point d'échanges officiels entre les deux pays, renforçant ainsi les liens commerciaux et contribuant à l'intégration sous-régionale. En plus des projets d'infrastructures, une part des discussions a été consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Cameroun.

L'objectif de l'UE est de rendre le pays plus attractif pour les investisseurs privés, en facilitant l'accès aux financements en vue de soutenir l'entrepreneuriat et stimuler l'activité économique. Ces initiatives devraient particulièrement soutenir les petites et moyennes entreprises (PME), précisément dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie.

« La croissance du secteur privé est essentielle pour la création d'emplois et la génération de richesses », a souligné le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey. Ce financement de l'UE s'inscrit dans le cadre du PIM 2021-2027, lancé officiellement en février 2022 à Yaoundé. Le PIM est conçu pour structurer et renforcer la réponse de l'UE aux défis multiples auxquels le Cameroun fait face, en particulier dans les domaines de la gouvernance, de la consolidation démocratique, de la paix et de la stabilisation.

Il met l'accent sur la croissance inclusive, avec une attention particulière pour le secteur privé, la création d'emplois décents et la durabilité environnementale. Le programme s'étend sur sept ans, avec un engagement satisfaisant pour la période 2021-2024. L'UE a affecté une enveloppe complémentaire de 88 milliards FCFA pour la période 2025-2027 avec des priorités nouvelles, notamment le digital.