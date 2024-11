Niger: Le fichier des retraités de la fonction publique «nettoyé», 3000 cas irréguliers identifiés

Le Niger revoit le fichier des retraités de la fonction publique. Un comité a été mis en place en juin 2024, afin de contrôler les opérations de paiement des pensions. Ces contrôles ont eu lieu sur les deux mois qui ont suivi, en juillet et en août. Selon la direction du Trésor et de la comptabilité publique, plus de 3 000 cas irréguliers ont été identifiés et rayés de ce fichier.

La direction du Trésor et de la comptabilité publique du Niger livre ses conclusions : plus de 3 000 cas sont considérés comme irréguliers et donc suspendus sur plus de 36 000 retraités. Ce qui représente un montant de 540 millions de francs CFA par mois, soit l'équivalent de 820 000 euros.

Le cas de 172 personnes décédées

Dans le détail, une dizaine de doublons ont par exemple été détectés et 172 personnes décédées dont les pensions ont été régulièrement touchées. Toute action qui vise à assainir est la bienvenue car les Nigériens réclament plus de justice sociale, commente un observateur.

Quelques incohérences dans ce rapport

Parmi les voix critiques, certains dénoncent des incohérences dans ce rapport, qui ne mentionne pas les difficultés auxquelles les retraités font face pour toucher leur pension, ni dans certains cas les retards de paiement alors que l'un des objectifs du comité de contrôle était aussi la facilitation des procédures.