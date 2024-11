Cote d'Ivoire: Célébration du droit des enfants - Unicef Côte d'Ivoire met les enfants au coeur du développement national

Pour la célébration de la journée mondiale de l'enfance, Unicef Côte d'Ivoire a mis les enfants au coeur du développement national. Pour marquer cette célébration, des monuments emblématiques dans le monde ont été illuminés en bleu, la couleur de cette institution. Un symbole d'espoir, de solidarité et de promesse envers les générations futures.

Ainsi, à Abidjan, le pont ADO a été illuminé en bleu, le samedi 16 novembre 2024. Inauguré le 12 août 2023, ce pont est un symbole de l'émergence et du renouveau du pays après des années de défis. En bleu, il devient le porte-voix des droits des enfants et un rappel qu'un avenir prospère pour la Côte d'Ivoire passe nécessairement par la promotion et la protection des droits des plus jeunes.

Jean Francois Basse, Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, a expliqué qu'il est un symbole de connexion et de progrès, tout comme les droits des enfants sont le pont vers un avenir inclusif et prospère. L'illuminer en bleu, c'est rappeler que l'émergence d'un pays doit inclure chaque enfant, sans exception. Et cela s'inscrit dans un plaidoyer global pour rappeler l'importance de l'éducation, de la santé, de la protection et de la participation des enfants dans le développement national. La Côte d'Ivoire, en plein essor économique, est à un tournant décisif : les investissements dans les enfants sont essentiels pour assurer un avenir durable et équitable. L'Unicef, en partenariat avec le gouvernement ivoirien, mène des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie des enfants.

La Journée mondiale de l'enfance 2024 est un rappel puissant que l'émergence d'une nation passe par l'épanouissement de ses enfants. À travers ses actions et son plaidoyer, l'Unicef continuera de travailler sans relâche pour garantir que chaque enfant en Côte d'Ivoire ait une chance équitable de réaliser son potentiel.

Pour rappel, chaque année, le 20 novembre, le monde célèbre la Journée mondiale de l'enfance, une date emblématique pour mettre en avant les droits des enfants et le rôle central de leur protection dans le développement durable. En 2024, cette journée prend une signification particulière puisqu'elle coïncide avec le 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Adoptée par les Nations unies en 1989, cette convention est le traité international le plus ratifié dans le monde, témoignant de l'engagement universel envers les enfants.