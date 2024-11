Madagascar: « Humainement possible/Vaccination pour tous » - Mialy Rajoelina rend hommage aux professionnels de santé

Les progrès réalisés cette année en matière de vaccination sont encourageants, selon la Première Dame, Mialy Rajoelina, lors du vernissage de l'exposition photo « humainement possible-vaccination pour tous ». Les résultats obtenus sont bien dus, pour la grande part, aux efforts héroïques des professionnels de santé avec l'appui des partenaires comme l'UNICEF.

« Ensemble, nous pouvons rendre l'impossible, en humainement possible ». C'est à travers cette phrase que la Première Dame de la République et marraine de la vaccination, Mialy Rajoelina a souligné l'importance d'un engagement collectif en faveur de la santé publique et tout particulièrement envers la vaccination lors du vernissage de l'exposition photo « humainement possible, vaccination pour tous » au Lapan'Andafiavaratra, hier. Elle a salué l'engagement des professionnels de santé, des partenaires internationaux comme l'UNICEF et de toutes les personnes mobilisées autour de cette cause qui lui tient particulièrement à cœur.

« A travers les clichés présentés dans cette exposition, nous découvrons les visages de ceux qui, chaque jour, parcourent des kilomètres, affrontent les résistances et surmontent les obstacles pour assurer l'accès à la vaccination. Ces instants capturés sont des témoignages de courage, de solidarité et d'espoir », a-t-elle déclaré. Cette exposition, composée d'une trentaine de photographies, met en lumière les efforts héroïques de ceux qui oeuvrent pour atteindre chaque enfant, même dans les zones les plus reculées du pays. « Je salue les efforts des héros et des héroïnes de l'ombre, tout en mettant en lumière leur travail exceptionnel. Ces équipes sur le terrain, ces hommes et ces femmes qui, avec un dévouement sans faille, rejoignent les communautés les plus isolées, souvent au prix de grands sacrifices. Leur engagement est une source d'inspiration pour nous tous et un témoignage puissant de ce que l'action humaine peut accomplir », renchérit Mialy Rajoelina.

Engagement national

Cette exposition s'inscrit également dans le cadre de la campagne mondiale « Humainement possible » qui appelle les gouvernements à faire de la vaccination une priorité et à allouer les financements nécessaires. A Madagascar, l'année 2024 a été proclamée « année de la vaccination » par le Président de la République, renforçant ainsi les initiatives pour protéger chaque enfant contre les maladies évitables. En tant que marraine de la vaccination, la Première Dame a déjà démontré son engagement à travers plusieurs actions majeures, notamment le lancement des campagnes de lutte contre la poliomyélite et du grand rattrapage, une opération destinée à vacciner les enfants non immunisés de moins de cinq ans.

Dans son discours, la Première Dame a dressé un bilan positif des progrès réalisés dans ce sens. « La poliomyélite est presque éradiquée et nous avons atteint un taux de rattrapage de 73% pour la vaccination des enfants zéro dose et contre la rougeole, touchant près de 400 000 enfants ». Malgré tous ces chiffres, il reste encore d'énormes défis à relever en matière de vaccination. Mialy Rajoelina a ainsi profité de l'occasion pour annoncer les défis pour l'année prochaine. « Notre travail ne s'arrête pas là. Pour 2025, le défi est encore plus grand. Vacciner 800 000 enfants à zéro dose. Mettre en place une routine de vaccination durable, garantissant une couverture vaccinale suffisante pour éliminer tout risque de retour des virus », fait-elle savoir. Après le vernissage, l'exposition sera ouverte au public du 20 au 22 novembre au Tana Water Front Ambodivona et La City Ivandry du 23 au 26 novembre. Elle sera également présentée dans d'autres régions.