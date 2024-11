Afrique: Microsoft Excel Collegiate Challenge - Neuf représentants de Madagascar s'envoleront pour les USA

Des étudiants malgaches, sélectionnés lors de précédentes étapes de la compétition Microsoft Excel Collegiate Challenge, prendront le départ à la phase ultime qui se déroulera à Las Vegas, aux Etats-Unis.

Les représentants malgaches, issus de l'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration des Entreprises (INSCAE) prendront le vol vers les Etats-Unis le 29 novembre 2024 pour participer à la phase finale de la compétition Microsoft Excel Collegiate Challenge (MECC). En participant à cette prestigieuse compétition d'Excel, ils se mesureront aux talents internationaux dans le domaine de la maîtrise des outils bureautiques.

Les neuf représentants malgaches sont Fifaliana Rafanomezantsoa, qualifié en individuel après le round 2 du mois d'octobre en terminant 11e sur plus de 7 000 étudiants ; Tsiory Razafitseheno, également qualifié à cette même occasion en étant 18e ; Miary Randriamiandrisoa, qualifié en terminant 27e ; Faniry Randrianalison, qualifié en étant 32e ; Aina Andrianina, qualifié en étant 23e ; Mikoja Rakotoalisoa, qualifié au mois de mars en faisant partie des tops 5 des plus performants lors de l'FMWC round march ; Joy Hezekiah Andriamalala, qualifié en janvier en étant le vainqueur du batlle I ; Jean Philippe Christian Mbolanantenaina, qualifié en mars en étant le top 1 du FMWC round ; et Aurélio Zafindaza, qualifié en septembre en étant le vainqueur de l'e-sport battle. Les représentants malgaches participeront également en équipe, laquelle inclut FIfaliana Rafanomezantsoa ; Jean Philippe Christian Mbolanantenaina et Joy Hezekiah Andriamalala, retenus à l'issue d'une battle interne, organisée par FMWC Madagascar.

Du 2 au 4 décembre

Les grandes dates de cette compétition à Las Vegas seront le 2 décembre, jour de la « Last Chance Qualification Round », ouvert à tous les étudiants inscrits au MECC inscrits dans un établissement délivrant des diplômes. Les 15 meilleurs joueurs de ce round, plus 14 Wildcards choisis par le MECC, accéderont aux demi-finales individuelles. Le 3 décembre, demi-finale qui se déroulera à l'HyperX Esports Arena de l'hôtel Luxor à Las Vegas et réunira 64 étudiants individuels et 16 équipes d'école, à l'issue de laquelle 12 joueurs en individuel et 4 équipes ayant obtenu les scores cumulés les plus élevés se qualifient pour les finales, lesquelles se dérouleront le 4 décembre 2024 à l'issue desquelles les meilleurs des meilleurs s'affronteront pour le titre de champions, en individuel et en équipe.