Madagascar: Incendie à l'Aéroport international d'Ivato - Un feu de brousse menace les abords de la piste

Un important feu de brousse s'est déclaré hier aux environs de 11 heures sur une zone clôturée longeant le domaine de l'Aéroport international d'Antananarivo (Ivato), selon un communiqué officiel de Ravinala Airports, le gestionnaire de l'infrastructure. L'incendie, visible depuis plusieurs quartiers d'Ivato et la nouvelle rocade, a généré une épaisse fumée, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité des passagers et des opérations aériennes.

Les pompiers de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) et les équipes de secours ont été rapidement déployés sur place pour maîtriser les flammes. Des mesures préventives ont été prises, incluant une surveillance minutieuse de la superficie incendiée pour prévenir tout risque de reprise. « La sécurité de nos passagers, de notre personnel et de nos installations reste notre priorité absolue », a déclaré Ravinala Airports, précisant que les opérations aériennes pourraient être temporairement ajustées pour garantir la sécurité de tous.

Bien que l'aéroport lui-même ait été épargné par les flammes, des fumées denses pourraient perturber la visibilité des pilotes lors des phases d'atterrissage et de décollage, une situation pouvant nécessiter des ajustements dans les horaires ou le déroulement des vols. L'origine exacte de cet incendie reste inconnue. Toutefois, les autorités, notamment les équipes de l'Asecna, de la gendarmerie nationale et de Ravinala Airports, restent mobilisées et surveillent l'évolution de la situation. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, l'incendie n'a pas atteint les infrastructures de l'aéroport, et les abords de la piste sont désormais sécurisés.

Cette réactivité a permis de contenir la menace, bien que l'incident rappelle l'importance d'un entretien rigoureux des zones périphériques des installations aéroportuaires pour éviter ce genre de sinistre. Les autorités ont assuré qu'une communication régulière sera faite pour informer les voyageurs et le personnel de l'évolution de la situation. Pour l'instant, l'aéroport reste en état d'alerte, garantissant la sécurité comme priorité essentielle. Cet incident souligne la vulnérabilité des infrastructures face aux feux de brousse, fréquents dans la région pendant les périodes sèches. Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer l'origine du feu et mettre en place des mesures pour éviter des situations similaires à l'avenir.