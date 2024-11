Cote d'Ivoire: 4e Session ordinaire du Conseil régional de la Bagoué - Le budget primitif 2025 de 6,5 milliards de Fcfa adopté

Le Conseil Régional de la Bagoué a tenu sa 4e session ordinaire le samedi 16 novembre 2024 au Palais Communal Touré Yaya de Kolia. C'était en présence des autorités préfectorales de la région, des élus locaux et cadre de la Bagoué, ainsi que des populations de la localité venues massivement assister à cette séance de travail.

Présidée par le ministre Bruno Nabagné Koné, président du Conseil régional de la Bagoué, cette réunion a été l'occasion pour les conseillers régionaux de plancher sur des sujets essentiels relevant de la vie et du fonctionnent de ladite institution. Il s'est agi notamment d'adopter le budget primitif 2025, qui s'élève à 6 milliards 500 millions de francs Cfa. Le budget 2025 est en hausse de près de 43 % comparativement à celui de l'exercice précédent.

Du bilan du dernier exercice, Bruno Nabagné Koné s'est dit heureux d'avoir pu lancer des projets qui lui tenaient à coeur notamment sur les volets du développement du capital humain et la construction d'infrastructures sociales de base. « Pour cette première année à la tête du Conseil régional, nous pouvons dire notre satisfaction car les projets que nous ambitionnions de lancer l'ont été, aussi bien dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique que des routes.

Ces secteurs sont importants dans la vie de nos populations, et nous sommes heureux d'avoir commencé à aider nos populations à mieux vivre », a-t-il déclaré. Le président du Conseil régional de la Bagoué a assuré que ces actions seront renforcées dans les années à venir et que l'accroissement du budget témoigne de ce que le Conseil qu'il dirige sera en mesure de réaliser encore beaucoup plus de projets en faveur des habitants de la région.

Remise d'équipements à plusieurs structures

L'autre temps fort de cette 4e session ordinaire a été la remise de trois ambulances médicalisées au centre de santé urbain de Debeté, Kanakono et Kolia. Du matériel agricole, des intrants, de l'engrais ainsi que des engins à moteur ont également été offerts aux coopératives de la région en vue d'accroitre leur capacité et de les rendre plus productives.

Au total, les élus locaux ressortissant des villages bénéficiaires des actions du Conseil régional ont exprimé leur gratitude et leur soutien au président de la région, sans manquer de saluer la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait du développement rural l'une de ses priorités.

Visite de chantiers

Le ministre Bruno Nabagné Koné, a effectué, la veille , vendredi 15 novembre 2024, une visite des chantiers de construction de plusieurs infrastructures socio-éducatives à Kouto. Il s'agit des chantiers de construction de nouvelles salles de classes au Lycée moderne Ziguitié de Kouto, d'une nouvelle école primaire de six classes, des bureaux et d'une cantine. Ce sont tous des projets initiés et financés par le Conseil Régional de la Bagoué.

Bruno Koné est également allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital général de Kouto et du Centre hospitalier régional de Boundiali. Ces deux importants projets connaissent quelques retards dans leur mise en oeuvre et pour lesquels Bruno Nabagné Koné s'est engagé à agir en vue de lever les obstacles qui freinent encore la livraison de ces établissements sanitaires fortement attendus par les populations.