Afrique: Actions et activités humanitaires de la Croix-Rouge - Une trentaine de journalistes africains instruits

La délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge (Cicr) d'Abidjan, a initié une formation de 48 heures à l'endroit d'une trentaine de journalistes.

Du 6 au 7 novembre 2024, ces hommes de médias de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la guinée et du Togo ont été instruits sur notamment les missions, les activités dans la région et les règles de base de principes humanitaires la différence entre les trois emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Cristal-rouge. Outre cela, des notions en rapport avec le droit international humanitaire (Dih), portant sur l'accès humanitaire, la protection de l'emblème ont été également présentés aux journalistes.

Pendant ces deux jours de travaux, ils se sont également familiarisés avec le concept de la couverture responsable des conflits armés, par des sources d'informations et l'importance de l'usage d'un vocabulaire approprié, pris connaissance des détails sur la mission et les activités du Cicr tout en leur permettant de faire la différence avec les autres organisations humanitaires.

En effet, « étant une organisation impartiale, neutre et indépendante, le Cicr a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, et de leur porter assistance. Avec les sept principes fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité », ont rappelé les formateurs. Au nombre desquels, le chargé de communication Samuel Mawussé Attikossié, la coordinatrice communication et prévention du Cicr, Léa France Doua, le journaliste-formateur, Martial Assemé...