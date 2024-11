Maroc: Mise en avant à Strasbourg des progrès significatifs accomplis par le pays sous l'impulsion de SM le Roi

Strasbourg — Les réformes ambitieuses et les progrès significatifs réalisés par le Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont été mis en avant, lundi soir à Strasbourg, lors d'une rencontre organisée par le Consulat général du Royaume à l'occasion du 49è anniversaire de la Marche verte et du 69è anniversaire de l'Indépendance.

Les participants à cette rencontre se sont félicités des chantiers majeurs de réforme et de développement tous azimuts lancés par le Souverain, notant que ces efforts grandioses de modernisation ont renforcé la position du Royaume sur la scène internationale en tant que pôle de paix et de stabilité et acteur crédible et engagé face aux défis mondiaux.

Intervenant à cette occasion, le vice-Consul général du Maroc à Strasbourg, Abdelaziz El-Alami a rappelé l'importance des sacrifices consentis par le Trône Alaouite et le peuple marocain dans la lutte pour l'indépendance du Royaume et le parachèvement de son intégrité territoriale.

"Ces sacrifices nous inspirent à cultiver l'esprit de citoyenneté, à consolider nos acquis démocratiques et à relier notre passé glorieux à un présent ambitieux et un futur prometteur", a-t-il indiqué.

Il a également relevé les multiples réformes ambitieuses entreprises à travers tout le territoire national ces dernières décennies et qui ont touché à tous les secteurs vitaux, contribuant à consolider l'unité territoriale et jetant les bases d'un Maroc moderne.

"Ces célébrations sont l'occasion de rendre hommage à l'esprit de résistance et de solidarité qui a toujours animé notre nation", a-t-il déclaré, mettant l'accent sur l'attachement indéfectible du Maroc à ses racines et à ses aspirations modernes.

M. El-Alami a en outre souligné la dynamique de transformation initiée par Sa Majesté le Roi pour la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la Nation pour la défense des intérêts suprêmes du Maroc, y compris la diaspora marocaine qui joue un rôle déterminant en matière de diplomatie parallèle.

La rencontre a été marquée par la présentation de l'ouvrage "Le Sahara marocain, terre de lumière et d'avenir", du professeur franco-suisse Jean-Marie Heydt, dans lequel il explore l'importance historique et géopolitique du Sahara pour le Royaume et ses perspectives d'avenir.

Les participants ont également assisté à la projection d'un documentaire retraçant l'épopée glorieuse de la lutte héroïque du peuple marocain contre le colonisateur, marquée par le retour triomphal de feu SM Mohammed V et la proclamation de l'indépendance du Maroc.

La rencontre s'est déroulée en présence de membres de la communauté marocaine établis dans la région française du Grand Est, d'amis du Maroc et de plusieurs invités de marque, témoignant de l'importance de ces moments de mémoire et de transmission aux futures générations qui porteront le flambeau de la mobilisation et de l'engagement.