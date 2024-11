Maroc: Marrakech - Ouverture des travaux de la 20è Conférence internationale sur la santé urbaine

Marrakech — Des décideurs, des experts, des chercheurs et des représentants de la société civile, issus de plus de 50 pays, se sont donnés rendez-vous, mardi à Marrakech, à l'occasion de la 20ème Conférence internationale sur la santé urbaine (ICUH 2024), pour explorer des modèles innovants de politique, de développement et d'aménagement urbains, de nature à favoriser le bien-être et l'équité en matière d'accès aux soins de santé.

Organisée par la Société internationale pour la Santé Urbaine (ISUH-International Society for Urban Health), sous le thème "Un horizon plus sain : activer des stratégies de santé urbaine pour un avenir résilient au climat", cette rencontre, dont les travaux se poursuivent jusqu'au 21 novembre, se veut une plateforme d'échange des solutions transformatrices et fondées sur des données probantes à même de relever les défis urbains urgents et de contribuer à façonner des villes qui soutiennent la santé et l'équité pour les générations actuelles et futures.

Dans une déclaration à la presse, Giselle Sebag, directrice générale de l'ISUH, a souligné que cette conférence vise à rassembler des gens de toutes les disciplines (médecine, architecture, aménagement urbain, génie civile, services sociaux, santé publique entre autres) pour débattre de l'avenir de la santé urbaine en Afrique et dans le monde, et de questions se rapportant à la promotion de la santé urbaine et au bien-être des populations.

Au cours de cette édition, les discussions seront focalisées sur la compréhension des grands défis, l'impact du changement climatique sur la santé urbaine, l'équité d'accès aux soins de santé, l'amélioration de la qualité de vie, la santé mentale et le bien-être, en particulier pour les enfants, la santé environnementale et sur l'impact des maladies infectieuses liées notamment au changement climatique, a-t-elle expliqué.

"Même si les dépenses relatives à la santé publique augmentent chaque année, les résultats ne sont pas meilleurs", a-t-elle fait constater, mettant l'accent sur la nécessité d'investir davantage dans la recherche et la prévention, en créant des environnements urbains, qui soutiennent la santé publique.

"Le Maroc se positionne comme un pays leader dans le monde en ce qui concerne la lutte et l'adaptation aux changements climatiques", a-t-elle affirmé, notant que le Royaume est doté d'une expérience datant de plusieurs siècles, sur la gestion des ressources naturelles, en particulier de l'eau.

Dans une déclaration similaire, Rachid Ouahabi, chef de la division santé et environnement au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a mis l'accent sur l'importance de ce genre d'événements qui offrent l'opportunité pour discuter des aspects liés à la politique urbaine et à la santé, relevant que l'habitat et la gestion de la politique de la ville représentent l'un des déterminants majeurs de la santé urbaine.

Cette conférence offre l'opportunité pour échanger les bonnes pratiques et proposer et identifier des actions et des mesures pratiques sur le terrain, en impliquant tous les partenaires, notamment l'administration et la société civile, a-t-il insisté.

Le ministère s'est doté d'une stratégie d'adaptation du secteur de la santé aux changements climatiques, dont l'un des principaux leviers consiste à travailler sur les déterminants de la santé, notamment l'habitat, a-t-il expliqué, relevant qu'il a été procédé récemment à une évaluation de la résilience climatique des hôpitaux au Maroc, sur la base de laquelle un plan d'action sera élaboré pour la mise à niveau de ces établissements sanitaires, afin de pouvoir d'ici 2050 disposer d'hôpitaux résilients au changement climatique et neutres en carbone.

De son côté, Abdellatif Bouazza, expert en développement social et environnemental, a indiqué que le monde doit se préparer à cette urbanisation galopante (70 % en 2030), mettant l'accent sur le rôle de la société civile, des médecins et des scientifiques pour encourager le sport, la préservation de l'environnement et l'amélioration de la santé de tous.

Au programme de cette conférence figurent des panels et ateliers avec la participation d'experts de haut niveau, en plus de visites à des sites historiques et des excursions touristiques à Marrakech et sa région.

Ce rassemblement mondial de professionnels interdisciplinaires, de chercheurs, de décideurs politiques et de militants en faveur de l'amélioration de la santé urbaine dans le monde, est organisé avec le soutien de la Fondation Robert Wood Johnson (RWJF), et en partenariat notamment avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'UN-Habitat, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la commune de Marrakech et l'Ecole internationale Mohammed VI de la santé publique relevant de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).