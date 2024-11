Maroc: ONDA - Deux nouvelles nominations pour une nouvelle impulsion à la navigation aérienne

Rabat — L'Office National des Aéroports (ONDA) a procédé, mardi, à la nomination de nouveaux responsables à la tête de deux directions stratégiques du Pôle "Navigation aérienne" avec pour objectif d'accompagner l'augmentation constante du trafic de manière sûre et efficiente.

Dans un communiqué, l'ONDA indique qu'en plus du développement et de la gestion des infrastructures aéroportuaires, l'Office, qui assure la fourniture des services de navigation aérienne dans l'espace aérien sous la responsabilité du Royaume du Maroc, s'engage dans le lancement de nouveaux projets structurants et programmes d'investissement à même de lui permettre de répondre aux augmentations importantes du trafic aérien et aux défis futurs du secteur aérien tout en garantissant une navigation aérienne sûre, efficace et plus respectueuse de l'environnement.

Pour accompagner cette nouvelle impulsion, l'ONDA a procédé à deux nominations. Ainsi, M. Hassan Fahmi a été nommé Directeur des Opérations du Pôle Navigation Aérienne.

Diplômé en contrôle de la circulation aérienne, il cumule près de 34 ans d'expérience au sein de l'ONDA, où il a occupé plusieurs postes de responsabilité en liaison avec le contrôle et la gestion de la circulation aérienne au sein du Centre de Contrôle Régional de Casablanca.

De même, M. Fouad Naji a été nommé Directeur Technique du Pôle Navigation Aérienne. Titulaire d'un diplôme d'Electronicien de la sécurité aérienne et d'un diplôme d'ingénieur en Maintenance Industrielle et fort d'une expérience de près de 25 ans au sein de l'ONDA, M. Naji a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment à la tête de structures en charge du développement des équipements de radionavigation.

Grâce à un travail constant, l'ONDA veille à la modernisation des infrastructures, au déploiement des technologies de pointe et au renforcement des capacités de ses équipes. Ce dévouement se traduit par une gestion efficace et sécurisée du trafic aérien, assurant une fluidité optimale pour les compagnies aériennes, tout en répondant aux exigences croissantes du secteur.

L'ONDA participe également activement à des programmes internationaux de navigation aérienne et des projets de l'Agence Européenne de la Sécurité de Navigation Aérienne -Eurocontrol- pour harmoniser et améliorer les services de navigation aérienne fournis aux usagers.

En investissant dans des projets innovants et en formant continuellement ses experts, l'ONDA positionne le Maroc comme un leader régional en matière de navigation aérienne. Cette quête d'excellence renforce non seulement la sécurité et l'efficacité des opérations, mais contribue également à promouvoir l'attractivité du Maroc en tant que hub aérien stratégique, conclut le communiqué.