Congo-Brazzaville: Partenariat - Tidiane Mario poursuit sa collaboration avec le premier bookmaker africain

Le célèbre artiste musicien congolais, Tidiane Mario, sera l'ambassadeur de 1xBet pour une durée d'un an.

Le chanteur populaire et 1xBet sont satisfaits de leur coopération. « Notre collaboration est fondée sur le respect mutuel, la même vision du développement de la culture et du sport au Congo Brazzaville et des valeurs partagées. Par conséquent, l'établissement d'un dialogue et la planification de projets avec Tidiane Mario ont été bénéfiques pour nous depuis le début. Nous pensons que de nombreuses autres réalisations conjointes nous attendent », a déclaré le représentant de 1xBet.

L'un des plus grands opérateurs de jeux d'Afrique est connu pour ses collaborations avec des artistes musicaux de premier plan, notamment le chanteur populaire Davido. 1xBet cherche toujours à collaborer avec les meilleurs et c'est la raison qui explique pourquoi l'auteur de nombreux tubes à succès et le favori des Congolais, Tidiane Mario, est devenu ambassadeur de la marque au Congo Brazzaville.

Le bookmaker ne se contente pas de collaborer avec les plus performants, il offre également les conditions les plus favorables pour jouer. En vous inscrivant sur 1xBet, vous bénéficiez d'un bonus de 200 % sur votre premier dépôt jusqu'à 130 000 XAF. Rejoignez le grand jeu avec votre musique préférée et vos sports favoris !

À propos de Tidiane Mario

Né à Brazzaville en 1994, Jostie Tidiane Matsouma Mario a commencé sa carrière solo en 2020, mais ses réalisations sont déjà impressionnantes :

Un des artistes les plus populaires sur Spotify;

Premier artiste urbain congolais à dépasser le million de vues sur YouTube avec la chanson « Give me freedom »;

Lauréat de la catégorie Meilleur artiste aux Brazza Best Awards 2023.

Aujourd'hui, les fans du chanteur ont la possibilité de participer à des concours et de gagner de nombreux prix dans le cadre de concours conjoints de Tidiane et de 1xBet sur les réseaux sociaux.

1xBet a l'intention de continuer à participer à la vie sportive, culturelle et sociale de la République du Congo. Suivez nos nouvelles et vous ne manquerez pas les nouvelles activités conjointes de Tidiane Mario et de 1xBet.