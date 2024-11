Sénégal: Financement de la lutte contre le changement climatique - La migration des investissements apparaît comme une solution clé

Alors que les dirigeants mondiaux réunis à la COP29 à Baku sont confrontés au défi de mobiliser 1 000 milliards de dollars par an en financement climatique, la migration d'investissement est apparue comme une solution de financement innovante pour les nations vulnérables au climat.

Selon un communiqué de presse, cette question sera au cœur de la 18e conférence sur la citoyenneté mondiale qui se tiendra à Singapour la semaine prochaine. Les chefs de gouvernement et les experts en matière de migration d'investissement examineront comment les programmes de citoyenneté et de résidence par investissement peuvent fournir un financement immédiat et sans dette aux petits États insulaires en développement (Peid) pour la lutte contre le changement climatique.

La semaine dernière, ajoute la même source, la nation insulaire de Nauru, dans le Pacifique, a lancé le programme révolutionnaire Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program - le premier programme de citoyenneté au monde spécifiquement conçu pour relever les défis du changement climatique, reflétant un nouveau modèle de financement pour l'intégration du développement économique et des solutions climatiques. Il s'agit d'une tendance émergente, selon laquelle les pays accèdent au financement du secteur privé pour des projets urgents d'adaptation au climat en offrant des droits de résidence ou la citoyenneté en échange.

S'exprimant après le lancement du programme lors de la COP29 à Bakou, David Adeang, président de la République de Nauru, a souligné le potentiel de transformation de la migration d'investissement. « Il offre aux nations petites et vulnérables comme la nôtre un mécanisme puissant pour atténuer les risques liés à la durabilité et renforcer la résilience climatique. Notre programme de citoyenneté établit une nouvelle norme à cet égard, en canalisant les investissements directement dans des projets qui préservent l'avenir de notre nation et contribuent à la sauvegarde des principaux points chauds de la biodiversité mondiale. »

Le gouvernement de Nauru a mandaté le cabinet de conseil en investissements internationaux et migrations Henley & Partners pour concevoir, mettre en oeuvre et promouvoir le programme. S'exprimant lors de la COP29, Dr. Christian H. Kaelin, Président de Henley & Partners, a souligné l'avantage unique de la migration d'investissement. « Les programmes offrent plus que des avantages économiques. Ils attirent des citoyens du monde entier qui s'engagent en faveur de la durabilité environnementale, favorisant ainsi un réseau de défenseurs investis dans l'avenir des régions vulnérables. »

Plus de 400 délégués de plus de 50 pays sont attendus à la18e conférence annuelle sur la citoyenneté mondiale, qui se tiendra du 27 au 29 novembre à Singapour. L'Honorable Mohamed Nasheed, secrétaire général du forum Climate Vulnerable Forum, qui représente 70 nations vulnérables au climat, s'adressera à la conférence et soulignera l'obligation éthique qui s'impose : « Ceux qui disposent de richesses et d'une mobilité mondiale sont les mieux placés pour agir, car ils ont le devoir de protéger la planète vis-à-vis des générations futures. Le concept de « justice climatique » met l'accent sur cette responsabilité, car les pays en développement - dont beaucoup contribuent le moins aux émissions - sont souvent les plus durement touchés par les effets du changement climatique. »

Afin de renforcer ses capacités de conseil dans cet espace en évolution rapide, Henley & Partners a nommé Jean Paul Fabri en tant qu'économiste en chef. Fabri possède une vaste expérience dans le conseil aux gouvernements en matière de développement économique et de résilience climatique. « Pour les personnes fortunées, investir dans le financement de la lutte contre le changement climatique n'est pas seulement un devoir éthique, c'est aussi une opportunité économique importante.

L'économie verte offre des perspectives prometteuses pour des investissements à fort impact, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, de l'agriculture durable ou des technologies vertes de pointe. ».