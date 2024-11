Sénégal: Importations du pays - Un recul de 14,9% noté au mois de septembre 2024

Les importations au mois de septembre 2024 s'évaluent à 544,3 milliards de FCFA contre 640,0 milliards de FCFA le précédent, soit un recul de 14,9%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, ce repli s'explique par la baisse des achats à l'extérieur d'huiles brutes de pétroles (22,5 milliards de FCFA en septembre 2024 contre 116,2 milliards de FCFA le mois précédent), des machines et appareils pour autres industries (15,8 milliards de FCFA contre 21,3 milliards de FCFA) et d'automobiles et car (13,4 milliards de FCFA contre 17,4 milliards de FCFA).

Cependant, la hausse des importations des autres produits pétroliers (149,8 milliards de FCFA en septembre 2024 contre 130,2 milliards de FCFA au mois précédent), des autres machines et appareils (49,7 milliards de FCFA contre 45,2 milliards de FCFA) et des fruits et légumes comestibles (10,7 milliards de FCFA contre 7,7 milliards de FCFA) a atténué cette baisse. Comparés au mois de septembre 2023, les importations se replient de 3,2%.

Leur cumul à fin septembre 2024 s'élève à 5 164,5 milliards de FCFA contre 5 229,0 milliards de FCFA à la même période de 2023, soit une baisse de 14,5%.

Les principaux fournisseurs du Sénégal pendant le mois sous revue ont été la Chine (10,8%), la France (9,5%), la Russie (8,6%), la Belgique (8,0%), l'Inde (7,7%) et les Etats-Unis d'Amérique (6,7%).

Le solde commercial s'est établi à -121,6 milliards de FCFA au mois de septembre 2024 contre -411,8 milliards de FCFA au mois précédent.

Cette amélioration du solde est expliquée par la réduction du déficit vis-à-vis du Nicaragua (-6,0 milliards de FCFA en septembre 2024 contre -121,5 milliards de FCFA le mois précédent), de la République Populaire de Chine (-15,7 milliards de FCFA contre -62,3 milliards de FCFA) et de l'Arabie Saoudite (-1,0 milliards de FCFA contre -14,5 milliards de FCFA).

Toutefois, le creusement du déficit à vis-à-vis du Nigéria (-22,0 milliards de FCFA en septembre 2024 contre -8,7 milliards de FCFA le mois précédent), de la Belgique (-42,8 milliards de FCFA contre -33,7 milliards de FCFA) et de la Thaïlande (-17,3 milliards de FCFA contre -11,6 milliards de FCFA) a limité l'ampleur de cette progression.

Le cumul du solde à fin septembre 2024 s'établit à -3 140,5 milliards de FCFA, contre -3 188,2 milliards de FCFA à la même période en 2023.