Angola: Il est interdit aux gouvernements provinciaux d'autoriser des activités géologiques

Ndalatando — Le ministre des Ressources minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino de Azevedo, a averti mardi les gouvernements provinciaux de s'abstenir d'émettre des avis sur l'exploration géologique, car cela est une responsabilité exclusive du ministère qu'il dirige et des organismes de réglementation du secteur.

La mesure découle du fait que l'octroi du permis d'exploration géologique implique plusieurs critères techniques, risques et coûts élevés qui nécessitent l'intervention d'organismes spécialisés, de référence internationale et accrédités par le ministère.

Diamantino de Azevedo a lancé cet avertissement à la fin de la réunion avec le gouvernement de la province de Cuanza-Norte, pour analyser le potentiel géologique local.

Selon e ministre, l'activité de prospection est marquée par des risques élevés, étant donné que, dans certains cas, les fonds investis finissent par être perdus, car de nombreux prospects aboutissent à un échec, notamment dans les cas de forage de puits secs dans des projets d'exploration d'hydrocarbures.

Par ailleurs, il a assuré le renforcement des politiques publiques qui obligeront les opérateurs miniers à augmenter leurs investissements dans des actions à impact social dans les lieux où ils exercent leurs activités.

À son tour, le gouverneur de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a déclaré que la province avait un grand potentiel minier au niveau de dix municipalités, en mettant l'accent sur l'or, les diamants, le manganèse, le marbre, le quartz, le mica, l'eau minérale, entre autres.

Diogo Gaspar a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à coopérer avec ce département ministériel afin de créer des stratégies d'exploitation des ressources minérales existantes dans la province, en attirant les investissements privés.

Selon le gouverneur, on espère que les investissements privés stimuleront le développement socio-économique de la province, avec un impact direct sur la vie de la population locale.

La réunion entre le Ministère de l'Industrie, des Ressources Minérales, du Pétrole et du Gaz et le Gouvernement de Cuanza-Norte a analysé le potentiel géologique de la province, l'état des licences déjà accordées, l'accès aux droits d'exploration des ressources naturelles, l'inspection, la recherche et la lutte contre l'exploitation illégale des ressources.

L'événement visait à analyser et à promouvoir les ressources disponibles dans la province afin de mieux les stratifier et d'attirer les investisseurs vers le secteur géologique et minier.

Cuanza-Norte est une province située à l'extrême ouest de l'Angola et à 190 kilomètres de Luanda (capitale du pays), son chef-lieu est Ndalantando, comprenant dix municipalités et une extension territoriale de 20 252 kilomètres carrés avec un grand potentiel minier et géologique encore à explorer.