Angola: Les États-Unis débloquent cinq millions de dollars pour un projet d'assainissement de base à Cuando Cubango

Menongue (Angola) — Cinq millions de dollars est le montant mis à disposition par le gouvernement américain, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), pour le projet d'assainissement de base et de foresterie à Cuando Cubango.

Les investissements de l'USAID dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont mis en oeuvre dans les municipalités de Menongue, avec cinq mille bénéficiaires, et de Cuchi, avec le même nombre, couvrant 20 communautés locales, dont 60% pour les femmes et 20% pour les enfants.

C'est ce qu'a déclaré mardi à la presse, le représentant de l'ONG Development Workshop (DW) à Cuando Cubango, Hernâni Cahota, à la fin du suivi effectué au village de Ndumbo, municipalité de Menongue.

La visite a permis de constater le niveau d'exécution des latrines construites avec du matériel local (adobe et herbe), dans le cadre de la Journée mondiale de la toilette, célébrée le 19 novembre, destinée à promouvoir la santé et la dignité des communautés, par une série d'activités éducatives et ludiques mettant en relief l'importance de l'assainissement dans les communautés.

Le projet en question, a-t-il indiqué, aura une durée de cinq ans et est déjà en cours d'exécution depuis un an, dans un partenariat avec l'Aide au développement du peuple pour le peuple (ADPP) et l'Association pour la conservation de l'environnement et le développement rural intégral (ACADIR).

Sur les 20 communautés où le projet est en cours de développement, 10 sont dans la municipalité de Menongue et 10 autres dans celle de Cuchi.

Hernâni Cahota a souligné que le gouvernement des États-Unis d'Amérique continue à soutenir les efforts du gouvernement angolais pour améliorer les conditions de vie des communautés, protéger les écosystèmes uniques et importants au niveau régional, pour atténuer le changement climatique.

Pendant l'activité de suivi, la population a été sensibilisée à la santé publique et à l'impact positif sur la vie quotidienne des populations en comptant sur le soutien des techniciens de santé.

Toujours dans le cadre du 19, l'ADPP a simultanément promu une activité identique à Cuito Cuanavale, dans le village de Sá Maria, en associant ses efforts à la direction de la santé locale, pour sensibiliser sur l'importance des installations sanitaires et les préjudices de la pratique de la défécation en plein air.

Concentrée sur les enfants, les adolescents et les femmes, l'initiative vise à engager la communauté dans un dialogue sur les pratiques d'hygiène, telles que l'importance de laver les mains et le besoin urgent d'actions pour éradiquer la défécation à ciel ouvert.

Le représentant de l'ONG DW a souligné que les initiatives de ce genre visent à encourager les membres de la communauté à participer activement à cette transformation et à promouvoir un avenir plus propre et plus sain pour tous, car les toilettes sont un bien essentiel pour les êtres humains.

La Journée mondiale de la latrine, ou Journée mondiale de la salle de bain, est célébrée chaque année le 19 novembre. La date a été instituée par l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour mettre en garde sur l'importance d'avoir accès à l'assainissement de base et à l'eau potable de manière durable.