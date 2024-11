Algérie: La participation de plus d'un million de jeunes à la Semaine de l'entrepreneuriat témoigne de la confiance en la volonté politique en faveur des start-ups

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lundi, que l'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (18-24 novembre), avec la participation de plus d'un million de jeunes à travers tout le pays, témoignait de la confiance de notre jeunesse en la volonté politique sincère de soutenir le monde de l'entrepreneuriat et des start-ups en Algérie.

Dans une allocution à l'occasion de l'ouverture officielle de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en Algérie, lue en son nom par le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Yacine Oualid, lors d'une rencontre organisée au Palais des Nations (Alger), le président de la République a estimé que la participation de tous ces jeunes "témoigne de la confiance de notre jeunesse en la volonté politique sincère et pragmatique de soutenir le monde de l'entrepreneuriat et des start-up, en vue de répondre aux nouveaux défis économiques qu'il importe de relever pour gagner le pari de la transition vers l'économie du savoir".

Pour ce faire, a ajouté le président de la République, "un cadre réglementaire et juridique garantissant un environnement incitatif et stable a été mis en place, donnant lieu, après une courte expérience, à l'émergence de plus de 2.000 entreprises détenant le label de start-up sur 8.000 start-up enregistrées".

Le président de la République a, dans ce contexte, rappelé la création du premier fonds public dédié aux start-ups, qui est "le premier mécanisme du genre à l'échelle du continent africain, assurant un soutien public aux projets prometteurs, qui reflètent notre volonté de valoriser les compétences nationales et d'encourager l'investissement dans le secteur privé à travers des incitations significatives et inédites".

L'auto-entrepreneuriat a un "avenir prometteur", a-t-il dit, relevant l'engouement qu'il suscite et son expansion, notamment depuis la promulgation de la loi portant statut de l'auto-entrepreneur, qui permet aux jeunes de s'inscrire en ligne sans avoir à se déplacer, tout en bénéficiant de nombreux avantages, dont l'assurance sociale, un régime fiscal préférentiel et la tenue d'une comptabilité simplifiée.

Ce nouveau dispositif a connu "un franc succès", plus de 20.000 auto-entrepreneurs ayant obtenu leur carte quelques mois seulement après son lancement, a fait remarquer le président de la République, affirmant que quelques années après les réformes globales opérées dans le secteur des micro-entreprises et l'adoption d'une nouvelle approche qui rompt progressivement avec la culture de rente, qui s'est révélée inefficace par le passé, l'Algérie est devenue "un modèle en matière de capacité à transformer les idées en réalité, dans un environnement propice à l'entrepreneuriat".