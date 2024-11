Algérie: Le 8e Festival international de l'art contemporain du 26 novembre au 7 décembre à Alger

Alger — Des plasticiens professionnels, algériens et étrangers, issus de 38 pays dont la Palestine invitée d'honneur, prendront part au 8e Festival culturel international de l'art contemporain, prévu du 26 novembre au 7 décembre au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger, ont indiqué mardi les organisateurs.

Sous le signe "Pour un nouvel héritage", cet évènement dédié à l'art contemporain, rassemblera des œuvres réalisées par 70 artistes d'Algérie et d'autres pays dont la Tunisie, Libye, Egypte, Mauritanie, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria, Koweit, Irak, Syrie, Italie, Russie et des Etats-Unis. Des créateurs palestiniens seront présents au Festival par des travaux artistiques qui abordent la question palestinienne et la résistance du peuple palestinien.

En solidarité avec les palestiniens à Ghaza, une rencontre sur le thème "l'art de la résistance palestinienne" à laquelle prendront part des artistes palestiniens de renom à l'image de Steve Sabella, Tayseer Barakat, Hani Zurob, Rafat Asad, Areen Hassan et Bashar Alhroub, est programmée.

"L'Algérie, qui a toujours exprimé son soutien politique constant au combat du peuple palestinien et à sa résistance contre son occupant, soutient également la cause à travers l'art et la culture", a affirmé le commissaire du Festival, le plasticien Hamza Bounoua.

Par ailleurs, un hommage à des artistes peintres disparus est au menu par la présentation des collections privées de Baya, Arezki Larbi, Salah Hioune, Djamel Larouk et Kamel Nezzar.

En marge de l'exposition, des professionnels issus de plusieurs pays, partageront leurs expériences dans le domaine à l'occasion d'un Forum qui abordera, également des rencontres thématiques sur la diffusion et l'économie des arts ainsi que les espaces d'exposition électroniques, prévues à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts d'Alger "Ahmed et Rabah Asselah".