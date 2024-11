Algérie: Lotfi Boudjemaa prend ses fonctions à la tête du ministère de la Justice

Alger — M. Lotfi Boudjemaa a pris ses fonctions, mardi à Alger, en tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, en remplacement de M. Abderrachid Tabi, suite au remaniement du Gouvernement opéré, lundi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution lors de la passation de pouvoirs, M. Boudjemaa a fait part de sa gratitude au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, pour "la confiance précieuse" placée en lui, en l'investissant de cette responsabilité, avec tout ce qu'elle implique comme charges et comme objectifs à concrétiser en cette étape cruciale que vit notre pays, dans laquelle le secteur de la justice se présente comme l'un des fondements de l'édification de l'Algérie nouvelle et la réalisation des aspirations des citoyens".

Le ministre a en outre mis l'accent sur la nécessité de consentir davantage d'efforts pour promouvoir le secteur de la justice dans toute sa composante et veiller au respect de la loi et des règles éthiques de la profession, appelant les travailleurs du secteur à poursuivre le travail avec persévérance, en adéquation avec le développement des services.

M. Boudjemaa a rappelé que le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature "attache une extrême importance à la réforme et au développement du secteur de la justice, à la consécration des mécanismes de numérisation avec de meilleurs services, et un intérêt particulier à l'ensemble des travailleurs du secteur".

Il a en outre souligné "la nécessité pour le secteur de s'adapter au processus de développement et d'investissement, et à la dynamique active sur les plans social et économique". Il a exhorté les responsables du secteur à "s'intéresser à l'élément humain, en améliorant le niveau de formation, à poursuivre les efforts de numérisation du secteur et d'éradication de la bureaucratie, tout en assurant un bon accueil aux citoyens".

De son côté, M. Tabi a exprimé au nouveau ministre ses vœux de "succès et de réussite dans ses nouvelles fonctions". Il a également réitéré "ses remerciements au président de la République pour lui avoir confié la gestion de ce secteur important et sensible, durant plus de trois ans, dans des conditions difficiles, pleines d'enjeux et de défis".