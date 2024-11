Algérie: Des activités pour promouvoir l'esprit entrepreneurial et renforcer l'innovation dans l'Ouest du pays

Oran — Les activités initiées dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat (SME), ont débuté, lundi dans différentes wilayas de l'Ouest du pays.

Organisée du 18 au 24 novembre, la manifestation comprend plusieurs activités visant à diffuser la culture entrepreneuriale et à encourager l'innovation chez les jeunes universitaires.

A Oran, le wali Saïd Sayoud a inauguré ces activités à l'Université des sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf USTO-MB".

L'événement rassemble principalement des étudiants, des porteurs de projets, des bénéficiaires des programmes de soutien de l'Etat dans le domaine de l'entrepreneuriat, ainsi que divers institutions et organismes impliqués dans l'accompagnement et le financement des projets, comme les banques, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) et l'Agence nationale de gestion du microcrédit.

Dans son allocution, le wali a souligné l'importance accordée par l'Etat à l'entrepreneuriat, qualifié de "locomotive pour le développement local et national".

Il a rappelé dans ce sens la création de trois zones d'activités à Oran, exclusivement dédiées aux jeunes entrepreneurs et aux startups innovantes dans l'optique, a-t-il souligner, de les encourager à accéder au domaine de l'entreprenariat.

A Tissemsilt, la manifestation s'est ouverte à l'Université "Ahmed Ben Yahia El Wancharissi" par le lancement de la quatrième promotion de formation en entrepreneuriat et d'un atelier interactif axés sur la vulgarisation et l'explication des démarches et des procédures fondamentales pour la création d'un projet réussi.

Plusieurs accords de partenariat ont également été signés entre les secteurs économiques de la wilaya.

A Saïda, des tables rondes et des interventions sur l'entrepreneuriat ont été organisées au Centre de loisirs scientifiques de l'Université "Docteur Moulay Tahar", avec la participation d'étudiants et de porteurs de projets.

A Naâma, un Salon mettant en valeur les projets innovants réalisés par des étudiants et des clubs scientifiques du Centre universitaire "Salah Ahmed", a été mis sur pieds à cette occasion.

Les thèmes abordés concernent les énergies renouvelables, les techniques agricoles modernes, la valorisation des produits locaux, la lutte contre la désertification et la protection de l'environnement.

En outre, un concours devant sanctionner la meilleure idée de projet entrepreneurial universitaire, est également programmé à l'initiative conjointe du Centre de développement de l'entreprenariat du même établissement d'enseignement supérieur, de la direction de l'Industrie, de l'antenne locale de l'ANADE et de la Chambre de wilaya de l'industrie et du commerce "Souhoub".

Dans la wilaya de Mascara, une journée d'étude intitulée "l'entrepreneuriat et moyens de le développer", lors de laquelle ses animateurs ont mis l'accent sur l'importance des projets entrepreneuriaux réalisés par les diplômés universitaires pour assurer un développement économique durable.

A Tlemcen, une exposition de projets innovants réalisés par les étudiants de l'Université "Abou Bekr Belkaïd" a été mise sur pied avec des stands dédiés aux banques et aux organismes de soutien à l'entrepreneuriat.

Une convention a été signée entre l'agence locale de l'ANADE et le Centre universitaire de Maghnia pour l'accompagnement des étudiants dans le financement de leurs projets.

A Tiaret, une table ronde intitulée "L'entrepreneuriat comme moteur du développement économique" a eu lieu à la bibliothèque centrale du pôle universitaire "Kermane". La rencontre a été marquée par la présentation, par les responsables des dispositifs de soutien (de l'entreprenariat) des multiples incitations financières et les formations disponibles pour garantir le succès des startups. Dans cette même wilaya, il sera procédé, au cours de cette manifestation, à la présentation des expériences réussies concrétisées par de jeunes entrepreneurs, indique-t-on.

Enfin, à El Bayadh, le programme a donné lieu à des interventions sur l'importance de l'entrepreneuriat pour le développement, ainsi qu'à l'organisation d'ateliers de partage d'expériences entre investisseurs et étudiants, des concours pour la meilleure idée de projet de startup, et la remise de diplômes aux étudiants du Centre universitaire "Nour El Bachir" dans le cadre de l'arrêté ministériel 1275 un diplôme une startup, un diplôme un brevet.

Des caravanes visant à promouvoir l'esprit entrepreneurial dans les universités sont également programmées dans cette collectivité locale. Ces caravanes se rendront dans divers instituts, centres de formation, Maisons de jeunes et les lycées.