Afrique: Forum africain des infrastructures - la 15e édition sera un moment d'échanges sur les meilleures pratiques du secteur (organisateurs)

Dakar — La 15e édition du Forum africain des infrastructures (FAI), prévue du 26 au 28 novembre à Dakar, sera un moment d'échanges sur les meilleures pratiques et l'avenir de ce secteur, a-t-on appris mardi des organisateurs.

"Le FAI a pour objectif de créer une plateforme de réflexion réunissant les acteurs publics et privés de ce secteur névralgique et crucial pour les économies de nos pays, afin de partager les meilleures pratiques [...] du secteur des infrastructures", a expliqué Hind Sidqui, la directrice générale de One Africa Forums, l'un des organisateurs de cet évènement.

Elle s'entretenait avec des journalistes, pour les préparatifs de cet évènement dont la première édition a eu lieu en 2008 à Dakar.

Mme Sidqui parlé des enjeux de ce forum en précisant qu'il s'agit de réunir des représentants de pays africains pour discuter de partenariats "constructifs" et arriver à des recommandations conformes aux réalités africaines en matière d'infrastructures.

L'évènement va réunir plus de 400 participants qui viendront d'une trentaine de pays d'Afrique et d'ailleurs. Près de 40 experts y prendront, selon les organisateurs.

Cette année, les échanges du FAI porteront sur le thème : "Infrastructures de transport en Afrique : briser les obstacles, construire l'avenir". Les participants vont discuter aussi du financement des infrastructures.

"Le problème du financement des infrastructures demeure le nerf de la guerre. Il y a un déficit estimé à plus de 100 milliards de dollars américains par an à combler. Les débats porteront sur les modèles innovants, qui peuvent être mis en oeuvre pour combler ce déficit", a dit la directrice générale de One Africa Forums.

Le directeur des infrastructures routières et du désenclavement, Mamoudou Alassane Camara

Selon Hind Sidqui, le Sénégal a été choisi pour l'organisation de la 15e édition du Forum africain des infrastructures parce que le pays est une référence dans ce domaine en Afrique.

"C'est une opportunité aussi pour le Sénégal de mettre en avant tous ses progrès réalisés au cours des quinze dernières années et de se projeter vers le futur", a-t-elle affirmé.

Cette rencontre de trois jours sera une occasion pour le Sénégal de nouer des partenariats et de lever des fonds, selon la directrice générale de One Africa Forums.

Le directeur des infrastructures routières et du désenclavement au ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Mamoudou Alassane Camara, estime que "le défi majeur est la recherche de financements" en vue de la construction des infrastructures.

C'est un défi aussi de "pouvoir travailler avec nos partenaires financiers pour réduire les taux d'intérêt à des niveaux qui permettent à nos pays de se développer" en construisant les infrastructures dont ils ont besoin, a-t-il dit.

Concernant les infrastructures, les défis à relever sont liés en même temps, selon M. Camara, à l'environnement et à la préservation des ouvrages ferroviaires, maritimes, etc.

Alioune Diop, le directeur du patrimoine et des services de la Société d'exploitation du train express régional (TER) Dakar-Diamniadio a évoqué l'exploitation de ladite infrastructure de transport de masse.

Le TER est devenu un moyen de transport incontournable au Sénégal, selon lui. "On a investi, durant ces dernières années, des milliards de francs CFA dans des projets d'infrastructures qui sont en train de transformer le Sénégal sur le plan économique et de façon structurelle", a-t-il souligné.