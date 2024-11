Algérie: Université de Khenchela - L'importance des applications de génie électrique et des systèmes de contrôle pour l'amélioration de la qualité de la vie soulignée

Khenchela — Les participants au 6ème Colloque international sur " le génie électrique et les systèmes de contrôle ", ouvert mardi à l'Université Abbès Laghrour de Khenchela, ont souligné " l'importance des applications du génie électrique et des systèmes de contrôle pour l'amélioration de la qualité de la vie ".

Les conférenciers qui représentent plus de 35 universités nationales et étrangères ont mis en lumière " la grande importance de la filière du génie électrique et des systèmes de contrôle " à travers de multiples exemples de ses applications technologiques modernes dont le monde d'aujourd'hui ne peut plus se passer.

Dans son intervention sur " les énergies renouvelables dans l'agriculture saharienne ", Abdeldjalil Dahbi du Centre de développement des énergies renouvelables d'Alger a présenté les divers projets du centre sur l'exploitation des diverses nouvelles technologies en agriculture saharienne.

Abdennour Lounis de l'Université de Paris-Saclay (France), a mis en exergue le rôle des accélérateurs de particules dans la progression des recherches médicales et technologiques, notamment dans le traitement des tumeurs par la technique appelée " protonthérapie" qui, a-t-il noté, réduit les éventuels dommages aux tissus proches de la tumeur améliorant ainsi la qualité de vie du malade.

De son côté, le professeur Massimo Morichi de l'Université de Milan (Italie) a passé en revue, dans son intervention par visio-conférence, " les techniques avancées dans le domaine du contrôle et de l'automatisation " citant plusieurs innovations nouvelles touchant à divers aspects de la vie de l'homme.

Parallèlement, des ateliers ont été organisés au profit des étudiants chercheurs dans les spécialités "du génie de contrôle et systèmes intégrés ", " les nouvelles technologies ", " le diagnostic des pannes et leur contrôle ", " les logarithmes non conventionnels dans le génie de contrôle ", "les signes et les communications " et " les nanotechnologies ".

Cette rencontre qui se poursuivra jusqu'à jeudi verra la présentation de 212 communications sur les six axes du séminaire par des chercheurs d'universités algériennes et étrangères, a indiqué le président du séminaire Pr. Soufiane Boudhene de la Faculté des sciences et technologies de l'université de Khenchela.