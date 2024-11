Algérie: Energie et mines - Arkab passe en revue les axes stratégiques du secteur

Alger — M. Mohamed Arkab, qui a pris ses fonctions, mardi, en tant que ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, suite au remaniement du Gouvernement opéré lundi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis en avant les axes stratégiques du secteur.

Après la cérémonie de prise de fonctions au siège du ministère, M. Arkab a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance renouvelée, en lui confiant le portefeuille des énergies renouvelables, rattaché au ministère de l'Energie et des Mines.

Il s'est engagé à poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie nationale définie par le président de la République, soulignant qu'elle "s'est concrétisée à travers les grands projets stratégiques, initiés selon une vision claire visant essentiellement à construire un avenir énergétique durable, prospère et accessible à tous les Algériens".

Pour ce qui est des priorités du secteur, le ministre a précisé qu'elles incluent le développement des hydrocarbures et du gaz naturel, affirmant que "le gaz naturel restera une ressource stratégique accompagnant la transition énergétique", et que "l'Algérie continuera de renforcer ses capacités de production de gaz naturel".

Des efforts seront également consacrés à l'amélioration d'utilisation du gaz naturel et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de méthane, tout en "maintenant le rôle de l'Algérie comme fournisseur clé de gaz sur la scène internationale et en attirant les investissements étrangers dans ce secteur", a indiqué le ministre, qui a rappelé qu'une série d'appels d'offres a été lancée pour les cinq prochaines années afin d'attirer des investisseurs dans l'exploration et le développement de la production de gaz et de pétrole.

L'autre axe stratégique concerne le développement des énergies nouvelles et renouvelables, notamment l'hydrogène vert.

A ce propos, le ministre a affirmé que les énergies renouvelables restent une priorité nationale et que le programme national dédié à ces énergies sera poursuivi, avec l'adoption d'un programme de maîtrise et de rationalisation énergétique.

Il a en outre souligné les efforts consentis en matière d'hydrogène vert à travers des projets pilotes comme ceux d'Arzew et de Hassi Messaoud. L'Algérie ambitionne d'exporter 40 térawatt heures (près de 2 millions de tonnes) d'hydrogène et de ses dérivés.

En ce qui concerne le secteur minier, M. Arkab a précisé que l'accent sera mis sur la poursuite des grands projets, tels que le projet de fer de Gara Djebilet, le projet de phosphate à Tébessa et Souk Ahras, ainsi que le projet de zinc à Oued Amizour.

Le dessalement d'eau de mer constitue également une priorité du secteur afin de garantir la sécurité hydrique. De nouvelles stations de dessalement seront réalisées pour répondre à la demande croissante en eau potable, a-t-il dit, affirmant que les travaux des cinq grandes stations de dessalement, d'une capacité de 300.000 m3 par jour chacune, sont "à un stade très avancé".

Par ailleurs, l'Algérie poursuivra ses investissements dans le développement de ses infrastructures électriques pour garantir l'accès à l'électricité à tous les citoyens.

Parmi les priorités figurent également le raccordement régional à travers le projet du câble électrique sous-marin avec l'Europe pour l'exportation de l'électricité propre, ainsi que le projet du gazoduc transsaharien, reliant le Nigéria à l'Europe via l'Algérie et le Niger.

Lors de la cérémonie d'installation des secrétaires d'Etat auprès du ministre de l'Energie, à savoir Mme Karima Tafer, chargée des Mines, et M. Noureddine Yassaa, chargé des Energies renouvelables, M. Arkab a indiqué que cette "nouvelle organisation du secteur opérée par le président de la République témoigne indéniablement de son engagement ferme à soutenir une stratégie énergétique nationale ambitieuse visant à garantir notre sécurité énergétique, diversifier nos ressources et renforcer un développement durable et inclusif".

Et de poursuivre que Mme Tafer aura pour mission l'optimisation de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales, ainsi que la promotion de l'investissement dans ce domaine en assurant le strict respect des normes environnementales et sociales.

Concernant les énergies renouvelables, M. Arkab a rappelé le rôle pivot de ce secteur dans la transition énergétique, relevant que la contribution de M. Yassaa sera essentielle, notamment en matière de développement de l'hydrogène vert pour faire de l'Algérie un acteur régional majeur en la matière.

De leurs côtés, Mme Tafer et M. Yassaa ont réaffirmé leur volonté de concrétiser les engagements du président de la République quant aux missions qui leur ont été confiées et à mettre en oeuvre la stratégie tracée, tout en le remerciant pour la confiance placée en eux.