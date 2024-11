Algérie: Ballalou prend ses fonctions de ministre de la Culture et des ARTs

Alger — M. Zouhir Ballalou a pris, mardi, ses fonctions de ministre de la Culture et des Arts, en remplacement de Mme Soraya Mouloudji, suite au remaniement du Gouvernement opéré lundi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, M. Ballalou a adressé ses remerciements et exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui par la président de la République, assurant qu'il ne ménagera aucun effort pour développer ce secteur important, au moment où l'Algérie connaît une dynamique positive.

M. Ballalou a promis d'assurer un climat favorable aux intellectuels, artistes et acteurs dans divers domaines de la culture et des arts et de "leur accorder un intérêt particulier pour qu'ils puissent déployer leurs talents et représenter au mieux l'Algérie aux niveaux local, national et international".

"Le ministère doit être un rempart de la souveraineté culturelle de l'Algérie et un gardien fidèle de sa sécurité culturelle, artistique et intellectuelle", a-t-il insisté, appelant les cadres du ministère à travailler avec dévouement aux côtés de toutes les parties prenantes pour préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel de l'Algérie, le protéger contre toutes formes de négligence, de pillage et d'usurpation et veiller à l'intégrer dans la dynamique de développement.

Pour sa part, Mme Mouloudji a remercié le président de la République d'avoir renouvelé sa confiance en sa personne en lui confiant la gestion du secteur de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

M. Ballalou, qui est architecte des biens culturels, a occupé plusieurs postes au cours de son parcours professionnel.

Il a été Secrétaire général au ministère de la Culture et des Arts en 2023. Il a occupé également le poste de directeur du programme de sauvegarde du patrimoine culturel algérien dans le cadre du partenariat avec l'Union européenne (UE) et celui de coordinateur de projets en Algérie avec l'ONU et l'UNESCO. Il a aussi supervisé des études et des projets dans le domaine du patrimoine dans la wilaya de Ghardaïa.