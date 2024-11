Tunisie: Agents de contrôle économique - Colosses aux pieds d'argile !

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations recrute 194 inspecteurs du contrôle économique. Un concours externe sur dossier est ouvert du 11 novembre jusqu'au 2 décembre 2024 pour tous ceux qui sont intéressés.

Il est question de renforcer les effectifs du ministère en matière de contrôle économique. En effet, les enjeux sont de plus en plus importants et il s'agit, dans ce cas de figure, de relever les nombreux défis auxquels le pays est confronté.

D'ailleurs, on compte moins de 800 agents dont près de 600 seulement opèrent sur terrain. La tâche qu'ils sont appelés à remplir est des plus ardues et des plus complexes. C'est ce qui pose la question de l'efficacité des opérations de contrôle à travers le pays.

Lire l'intégralité de l'article dans notre version papier du 20 novembre 2024