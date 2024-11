Tunisie: Le PNUD lance Green'it 2.0 pour dynamiser l'entrepreneuriat féminin vert au pays

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie organise, le jeudi 21 novembre 2024, une conférence nationale intitulée : « Entrepreneuriat féminin : moteur d'une économie verte et inclusive en Tunisie ».

Inscrite dans le cadre du projet « Économie verte et autonomisation économique des femmes en Tunisie » (GEWEET), cette initiative est mise en oeuvre en partenariat avec le ministère de l'Économie et de la Planification, et bénéficie du soutien financier du Canada. Le projet cible des régions spécifiques, telles que Gabès, Gafsa, Kairouan, Kébili, Médenine, Tataouine et Tozeur, en vue de renforcer l'entrepreneuriat féminin dans les chaînes de valeurs vertes.

La conférence marquera également le lancement de la nouvelle phase du programme d'éco-entrepreneuriat Green'it 2.0. Ce programme accompagnera 350 micro-entrepreneures dans la création, la reconversion ou la diversification de leurs activités, tout en les soutenant dans la mise à l'échelle et l'accélération de leurs entreprises.

L'objectif de cette rencontre est de valoriser le rôle crucial des femmes entrepreneures dans la transition vers une économie verte, essentielle pour faire face aux défis socio-économiques et environnementaux actuels. L'événement réunira des représentants des secteurs économique, institutionnel et de la société civile pour débattre des opportunités et des obstacles spécifiques auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées dans ce domaine.

Il est à rappeler que le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est le principal organisme des Nations Unies œuvrant contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Présent dans 170 pays, il mobilise un large réseau d'experts pour développer des solutions durables et inclusives au service des populations et de la planète.