Angola: Le journal qatari Gulf Times publie un supplément sur le pays

Luanda — Le journal qatari Gulf Times a consacré lundi un supplément à l'Angola, dans lequel il décrit le développement du pays, au cours des 49 années de son indépendance, dans les domaines politico-diplomatique, économique, législatif, touristique, sportif et culturel.

Basé sur des documents publiés dans un magazine de 28 pages, publié en anglais par l'ambassade d'Angola au Qatar, le supplément aborde également la coopération entre les deux pays, qui a considérablement évolué ces dernières années, en mettant l'accent sur le secteur pétrolier et gazier.

« Dans le cadre de sa stratégie visant à attirer les investissements privés étrangers, l'Angola considère le Qatar comme un partenaire économique majeur du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en raison de son haut niveau de développement et de sa grande capacité à transformer les revenus pétroliers et gaziers en moteur pour le développement de son économie», peut-on lire dans la publication.

Dans le domaine législatif, l'accent est mis sur l'approbation de lois qui ont un impact majeur sur la vie de la population, qui soutiennent l'investissement et leur sécurité, comme celles sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la modification du Code des impôts sur le revenu et du travail et le Code Général des Impôts, ainsi que la Sécurité Nationale.

D'autres lois mises en avant sont celles sur la lutte contre le dopage dans le sport, sur l'interdiction de l'exploitation minière de crypto-monnaies et autres actifs virtuels, celle qui modifie la loi qui approuve le Code pénal angolais sur les délits de vandalisme des biens et services publics et la Division Politico-Administrative, qui porte le nombre de provinces angolaises de 18 à 21.

Le supplément aborde également les axes de développement économique de l'Angola, depuis son indépendance de l'ancienne puissance coloniale portugaise, le 11 novembre 1975, soulignant que le Gouvernement angolais a développé des actions conduisant à la restructuration de l'économie nationale et à l'augmentation de la production.

"L'objectif est de consolider les bases pour que le pays soit autosuffisant du point de vue alimentaire, notamment en ce qui concerne les produits destinés à une large consommation intérieure et à l'exportation, pour cesser de dépendre uniquement de l'exploration et de l'exportation du pétrole, et ainsi , encourager la diversification et la promotion de l'économie non pétrolière», souligne le supplément.

Sur le plan politico-diplomatique, il souligne que, conformément aux principes de coexistence pacifique et de dialogue interculturel, l'Angola renforçait son engagement dans la promotion de la sécurité internationale, en plaidant pour un rôle plus actif des Nations Unies dans la recherche de solutions pacifiques et durables aux conflits régionaux, fondés sur le respect du droit international et l'autodétermination des peuples.

Il ajoute que, face à ce scénario, le gouvernement angolais prône une reforme urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies et des institutions financières internationales pour donner une voix aux pays du Sud.

En ce qui concerne le tourisme et la culture, il a été souligné que l'Exécutif angolais a défini un nouveau cadre pour l'investissement direct étranger, mettant en avant le régime d'exemption et de simplification des actes administratifs pour l'octroi de visas touristiques aux citoyens de plusieurs pays et d'autres mesures prises dans le cadre de nouvelle loi sur les investissements privés.

Dans le chapitre sportif, la publication indique que le sport suivait les traces du développement d'autres secteurs de la société, avec un palmarès de réalisations notables sur la scène internationale, résultat de politiques affirmées de l'Exécutif qui considère la pratique du sport non seulement comme un composante compétitive, mais aussi ses bienfaits pour la santé des personnes.