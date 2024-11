Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - 6e Journée - Tunisie - Gambie (0-1) - Tant de choses à revoir...

Peu convaincante, notre équipe nationale a concédé la défaite face à la Gambie, perdant par là même son leadership du Groupe A, se qualifiant ainsi à la phase finale de la CAN 2025 deuxième derrière les Comores.

La Gambie a réussi à surprendre notre équipe nationale. Pourtant, tout a bien commencé pour les nôtres avec une première grosse occasion à la 13' : Seifallah Ltaief était à deux doigts d'ouvrir la marque, mais sa balle s'écrasa sur la transversale.

La réaction des Gambiens ne s'est pas fait attendre : sur une balle arrêtée, Musa Barrow adressa un centrage millimétré de la gauche pour Abdoulie Ceesay qui reprit de la tête directement dans les filets sous le regard impuissant d'Aymen Dahmen et de ses défenseurs centraux (17').

Nos joueurs ont tenté de revenir dans le match. Eux aussi, ils ont utilisé l'arme de la balle arrêtée, mais n'ont pas été aussi chanceux : un coup franc bien botté par Mohamed Ali Ben Romdhane, Yassine Meriah reprit de la tête, mais à côté du poteau droit (44'). Et la Tunisie de se faire mener à la pause.

Des changements et après !

En deuxième mi-temps, Kaïs Yaâkoubi a opéré des changements à vocation offensive en incorporant Aït Malek, Layouni et Makni. Il y a eu, certes, l'envie de revenir dans le match. Mais cela ne suffit pas, faute d'efficacité dans les 30 derniers mètres. En effet, hormis la tentative de Bilel Aït Malek à la 74', tombé en pleine surface de réparation au moment de tirer, nos attaquants n'ont pas été suffisamment dangereux pour espérer revenir dans le match et signer le but de l'égalisation.

Bref, un match à oublier et bien des choses à revoir. Avec la défaite concédée hier, la Tunisie perd son leadership en faveur des Comores et se qualifie à la CAN du Maroc en seconde position.

Tunisie : Dahmen, Meriah, Ghram, Abdi (Cherni 60'), Ghorbel, Laidouni, Mizouni (Haj Mohamed 85'), Ben Romdhane (Layouni 61'), Ltaief, Homri (Aït Malek 60') et Mastouri (Makni 67').