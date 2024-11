Afrique: Eliminatoires CAN Maroc 2025 - Les Lions Indomptables finissent en tête

La sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football ( CAN), a connu son épilogue ce mardi, 19 novembre 2024, avec la victoire des Lions Indomptables du Cameroun sur les Warriors du Zimbabwe.

Les hommes de Marc Brys terminant ainsi à la tête du groupe J avec 14 points, devant le Zimbabwe (9 points). Les deux équipes sont qualifiées. Déjà qualifiés depuis la 4 ème journée, les Camerounais ont cependant pris le match au sérieux, avec une circulation de balle très huilée, et l'ont emporté par 2 - 1.

Un Vincent Aboucar en jambes

Le capitaine des Lions indomptables était décrié depuis les deux dernières rencontres du Cameroun. Il a su se montrer à son avantage aujourd'hui. L'attaquant camerounais, sur une passe bien servie de Kevine Nkoudou, a ouvert le score à la 18e minute d'une frappe éclatante sous la barre transversale. Un but magnifique qui permis aux Lions de dominer le match

Kevine Nkoudou n'a pas été en reste. Quelques minutes après le but de son coéquipier, il a, lui aussi, fait parler sa technique. L'ailier a réalisé une percée magistrale avant de conclure d'un tir enroulé imparable, doublant ainsi la mise pour le Cameroun à la 32e minute. Les Lions menaient alors 2-0 et prenaient le contrôle total du match, mettant leur qualification en très bonne voie.

Le réveil des Zimbabwéens en seconde période

Malgré une première mi-temps dominée par les Camerounais, le Zimbabwe est revenu dans la partie après la pause. À la 58e minute, T. Dzvukamanja a réduit l'écart d'un superbe tir qui a trompé le portier camerounais, André Onana. Le but zimbabwéen a relancé les espoirs des Warriors, qui ont continué à pousser pour égaliser. Le Zimbabwe s'est même procuré une énorme occasion sur un tir qui a heurté le poteau, mais les Lions Indomptables ont su tenir bon et préserver leur avance. Le Cameroun prendra donc part à la phase finale de CAN qu'abritera le Maroc en décembre 2025 et janvier 2026.

Place à présent pour la suite et la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La prochaine sortie y relative aura lieu en mars prochain. Une épreuve bien plus difficile que le parcours des éliminatoires pour la CAN marocaine.