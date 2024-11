Tunisie - Enseignants contractuels - Les textes de régularisation enfin finalisés

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé mardi que le budget alloué à son département pour l'année 2025 s'élève à 8.044 millions de dinars, marquant une augmentation de 126 millions de dinars par rapport à 2024.

Lors d'une séance plénière conjointe entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des districts et des régions, consacrée à l'examen des priorités du ministère, Nouri a précisé que la majorité des fonds sera destinée aux salaires et à l'amélioration des établissements scolaires. Le ministre a également déclaré que les textes réglementaires relatifs à la régularisation des enseignants contractuels avaient été finalisés. Ces mesures visent à garantir les droits et la dignité des enseignants, selon une approche globale basée sur des critères objectifs.

Sur un autre plan, il a indiqué que le ministère s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement à travers des initiatives comme la formation continue des enseignants, la promotion de l'accompagnement scolaire (notamment le soutien psychologique, social, culturel et sportif), et l'adaptation des programmes aux besoins actuels de la société.

Parmi les objectifs stratégiques évoqués figurent la modernisation des contenus pédagogiques et des plateformes numériques, l'amélioration de la vie scolaire, la gestion efficace des ressources humaines et financières, la mise en oeuvre de projets de maintenance et la lutte contre les comportements à risque qui compromettent la sécurité dans les écoles.

Par ailleurs, en 2024, pas moins de 37 nouveaux établissements scolaires ont été inaugurés. Des travaux d'aménagement et de réhabilitation ont été menés pour réduire l'encombrement. Le ministre a souligné l'importance de revoir la carte scolaire et de répartir les élèves de manière plus équilibrée, tout en poursuivant la construction de nouvelles salles de classe pour répondre à la demande croissante.