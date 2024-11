Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Au bénéfice de la JSK et de l'ESHS

Les Aghlabides et l'Espoir en conquérants, respectivement à Sidi Bouzid et à La Marsa.

Plusieurs enseignements à tirer en marge de la 5e journée de la Ligue 2 avec en haut des tableaux, groupes A et B, des confirmations et des flottements, et en bas de l'échelle des statu quo. Voilà pour la tournure des événements alors que le championnat n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Commençons par le podium du groupe A avec cinq formations qui occupent les trois premières places.

Leaders actuels, le CS Korba et l'ESHS ont connu des fortunes diverses le week-end passé et c'est l'Espoir de Hammam-Sousse qui a réalisé une bonne affaire en s'imposant au Chtioui face à l'AS Marsa. Quant aux Cap-bonnais de Korba, tenus en échec par l'ES Radès, ils ont forcément de quoi nourrir des regrets, mais c'est tout de même un bon point à prendre chez les banlieusards du sud.

Dans le sillage des deux premiers à présent, à une encablure, la journée a été profitable à Jendouba et à Mégrine, qui, après coup, collent davantage aux basques du CSK et de l'ESHS. Ainsi, Jendouba Sport a mis les ingrédients pour disposer du Sporting Moknine alors que la palme de la journée revient à Mégrine Sport, vainqueur au Sahel face à Kalaâ Sport. Sur la 3e marche de l'échiquier maintenant, l'on retrouve justement les deux «perdants» de cette journée, à savoir l'ASM et Kalaâ Sport qui comptent deux unités de moins que les deux dauphins précités ci-haut.

Passons maintenant au ventre mou du classement avec quatre équipes qui se tiennent en deux points. Battus hors de leurs bases par le CS Msaken, les Fatimides pointent désormais au 7e rang, juste devant le CSHL qui n'a pu faire mieux que le partage des points à la réception de l'AS Ariana. Et au classement, les Verts sont à présent talonnés par l'Asoe qui a surclassé le Samb à Oued Ellil et qui compte désormais le même nombre de points que Msaken. Enfin, en bas de l'échelle du groupe A, si l'AS Ariana garde une certaine marge après sa parité ramenée d'Hammam-Lif, Menzel Bourguiba et Moknine, tous deux battus, restent englués dans les profondeurs du classement, alors que l'ES Radès, tenue en échec par le co-leader korbien, est dans le «même bateau».

Les Aghlabides montrent les crocs

Dans le groupe B, la JSK s'installe seule aux commandes après son succès à Sidi Bouzid face à l'OSB. Eu égard aux efforts fournis durant ce match, la JSK mérite la victoire et le leadership du groupe. Il va falloir compter avec les Aghlabides cette saison. Quid de l'OSB à présent ? Défait dans son fief, l'OSB rétrograde certes au classement mais il suffit de se remettre en selle prochainement pour vite retrouver de la hauteur. Aussi, dauphin de la JSK, l'AS Kasserine n'a pas fait de détails à la réception des insulaires de Kerkennah. Au final, si l'ASK tend à fondre davantage sur la JSK qui la distance d'une unité, l'OCK, à son tour, n'a pas vraiment chuté au classement et reste au pied du podium.

Troisième de rang à présent, Agareb, équipe frisson du moment, n'a pu venir à bout de la Stayda, pourtant au plus mal depuis les trois coups du championnat. Au final, le Stade Gabésien est toujours à la traîne (lanterne rouge) et l'AS Agareb garde sa place sur la 3e marche du podium.Dans le groupe B, décidément, les révélations sont nombreuses avec Agareb mais aussi Jelma et Bouhajla. Ce faisant, si l'AS Agareb se maintient dans le groupe de tête, Jelma et Bouhajla se partagent le 5e rang mais montent en grade depuis quelque temps.

Le week-end dernier même, ces deux trublions, sorte de trouble-fêtes du groupe, ont respectivement battu Rogba à Tataouine même et l'ES Jerba Midoun à Bouhajla. Enfin, le Sfax RS campe sur ses positions après sa victoire face à Redeyef, alors que le Croissant Chebbien sort la tête de l'eau suite à son précieux succès contre le Progrès Sportif de Sakiet Eddaïer.