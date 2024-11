Algérie: Ouadah prend ses fonctions à la tête du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises

Alger — M. Noureddine Ouadah a pris, mardi à Alger, ses fonctions de ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, en remplacement de M. Yacine El-Mahdi Oualid, et ce suite au remaniement du Gouvernement opéré, lundi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du ministère, entre M. El-Mahdi Oualid et M. Ouadah, qui occupait auparavant le poste de directeur des startups et des structures d'appui au sein du même ministère.

A cette occasion, M. Ouadah a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour la confiance que le président de la République a placée en sa personne, soulignant que le ministère œuvrera à "faire de l'Algérie un leader africain dans le domaine de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises", et ce grâce à "la conjugaison des efforts de tous les opérateurs et des autres secteurs pour atteindre cet

objectif".

Pour sa part, M. Oualid, nommé ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel s, a adressé ses remerciements au président de la République pour la confiance qu'il a placée en sa personne pour être à la tête du ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, exprimant sa "fierté" des réalisations accomplies par le ministère jusqu'à ce jour et souhaitant voir "le secteur franchir une nouvelle étape sous la direction du nouveau ministre".

Né en 1978 à Alger, M. Noureddine Ouadah est titulaire d'un doctorat en génie électrique et informatique de l'Ecole nationale polytechnique d'Alger. Après un parcours académique en tant qu'enseignant universitaire et chercheur, il a rejoint le ministère en 2020, où il a occupé plusieurs postes et responsabilités.