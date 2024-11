Algérie: Guelma et Souk Ahras commémorent le 70ème anniversaire de la mort du chahid Badji Mokhtar

Guelma — Les wilayas de Guelma et de Souk Ahras ont commémoré, mardi, le 70ème anniversaire de la mort du chahid Badji Mokhtar (1919-1954), membre du groupe historique des 22 et l'un des initiateurs de la glorieuse Guerre de libération nationale.

Les délégations des deux wilayas, conduites par Mme Houria Aggoun, wali de Guelma, et M. Abdelkrim Zinaï, wali de Souk Ahras, accompagnés des autorités locales civiles et militaires ainsi que d'un grand nombre de moudjahidine et de citoyens, se sont retrouvées devant le monument commémoratif dédié au héros Badji Mokhtar, tombé sous les balles de l'armée coloniale française le 19 novembre 1954, à Medjez Sfa, à hauteur de la limite administrative séparant les deux wilayas.

Une cérémonie de recueillement à la mémoire de tous les chouhada a été organisée sur le site, précédée par le dépôt d'une gerbe de fleurs, de la lecture de la Fatiha du Coran et de l'exécution de l'hymne national. Le secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) de Guelma, Messaoud Rekik, a indiqué, dans une allocution prononcée à cette occasion, que la commémoration du 70ème anniversaire de la mort du héros Badji Mokhtar, qui coïncide avec le 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution, "offre l'occasion de rappeler les sacrifices et l'héroïsme des martyrs et de se remémorer les batailles épiques auxquelles ils ont participé pour que l'Algérie vive libre et indépendante".

Badji Mokhtar, né le 17 octobre 1919 à Annaba au sein d'une famille instruite, avait poursuivi ses premières études dans sa ville natale avant de s'installer, avec son père, à Souk Ahras.

"Tombé en martyr à la fleur de l'âge, Badji Mokhtar, qui avait sacrifié sa vie au service de la cause nationale, était imprégné des valeurs de patriotisme et de sacrifice, comme en témoigne l'héritage qu'il a légué aux jeunes générations", a poursuivi M. Rekik.

Le secrétaire de wilaya de l'ONM a également rappelé "l'engagement à un très jeune âge de Badji Mokhtar dans les rangs des Scouts musulmans algériens (SMA) et du mouvement national entre 1940 et 1941", ainsi que "sa contribution à la formation et à l'entraînement des premiers révolutionnaires, avant qu'il ne rejoigne, en 1947, l'Organisation spéciale (OS) pour participer ensuite, en juin 1954, à la réunion des 22, prélude à la Révolution dans les régions de Guelma et de Souk Ahras".

Intervenant à son tour, le directeur des moudjahidine et des ayants droit de Guelma, Hocine Rezig, a rappelé que le martyr Badji Mokhtar avait préparé un groupe armé chargé de lancer la Révolution dans la région Est du pays.

Le héros avait réussi, durant les deux premières semaines du mois de novembre 1954, à mener avec succès plusieurs opérations, qui avaient occasionné de lourdes pertes à l'ennemi français, notamment l'attaque de la mine d'antimoine de Nador et la destruction d'un pont ferroviaire dans la zone de Tahmimine, à Medjez Sfa, et celui d'Ain Senour, entre Guelma et Souk Ahras.

Plusieurs moudjahidine et des veuves de chouhada des wilayas de Guelma et de Souk Ahras ont été honorés à l'occasion de cette commémoration.