Algérie: Touggourt commémore le 67è anniversaire de la mort en martyrs de Mohamed Amrane Boulifa et Lazhari Tounsi

TOUGGOURT — La wilaya de Touggourt a commémoré mardi le 67e anniversaire de la mort des Chahid Mohamed Amrane Boulifa et Lazhari Tounsi, fusillés le 19 novembre 1957 par les forces coloniales.

La cérémonie de recueillement a donné lieu à la levée des couleurs nationales et la pose, par les autorités locales, les membres de la famille révolutionnaire et les notables de la région, d'une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran, au pied de la stèle commémorative érigée dans la zone d'El-Hachachine, commune de Zaouïa El-Abidia, lieu où tombèrent au champ d'honneur les deux martyrs.

Intervenant à cette occasion, le directeur du musée du Moudjahid de Touggourt, Nabil Ramdane, a évoqué le parcours militant des deux chahid lors de la guerre de libération nationale, dont le rôle de Mohamed Amrane Boulifa, membre actif du parti de l'Union démocratique des amis du Manifeste, à Touggourt, et un des premiers éléments à rejoindre, en 1955, les rangs de la guerre de libération en tant que responsable de cellule civile.

S'étant attelé depuis à jeter les bases des cellules révolutionnaires dans la région, le Chahid, qui a mené plusieurs actions armées (fidaï) contre les forces d'occupation, a été arrêté le 17 novembre 1957 par l'ennemi et a subi, au niveau du centre de détention de la région, les pires sévices et tortures avant d'être transporté, en compagnie de Lazhari Tounsi, à la forêt des Hachachine, Zaouïa El-Abidia, où ils ont été fusillés le 19 novembre 1957 sans jugement, a relaté le même responsable.

La commémoration de cet évènement a été marquée, par ailleurs, par le lancement d'un projet de bureau de poste à la cité du "5 Juillet" dans la commune de Zaouïa El-Abidia, en plus de l'organisation d'une exposition de photos et documents historiques et d'une cérémonie en l'honneur des familles des deux Chahids.